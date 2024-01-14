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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Hakem Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar - Futbol Haberleri

        Hakem Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar

        Süper Lig'in 15. haftasında 11 Aralık 2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından ev sahibi ekibin eski başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan ve o günden bu yana görev almayan hakem Halil Umut Meler, sahalara bugün oynanan İstanbulpor - Konyaspor maçıyla geri döndü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.01.2024 - 14:49 Güncelleme: 14.01.2024 - 14:49
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmada görevlendirilen hakem Halil Umut Meler, alkışlarla karşılandı.

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        Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde yardımcılarıyla ısınmaya çıkan Halil Umut Meler, taraftarlardan tarafından alkışlanırken, bazı futbolcular yanına giderek kendisine sarıldı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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        Ardından Meler'i tribüne çağıran taraftarlar, tecrübeli hakemle fotoğraf çektirdi.

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        İKİ TAKIM DA ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

        İstanbulspor - Konyaspor maçıyla sahalara geri dönen Halil Umut Meler'e karşılaşma öncesi iki takım da çiçek verdi.

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        Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremonide İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve takım kaptanı Mehmet Yeşil´in yanı sıra Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve takım kaptanı Guilherme Sitya, hakem Meler´e çiçek takdim ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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        Meler, 11 Aralık'ta MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan 15. hafta müsabakasının ardından, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ile iki kişinin saha içinde saldırısına uğramış ve 2 gün hastanede kalmıştı.

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