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        Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu çift yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 16:19 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:39
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        Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu çift yaralandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Korucuk Mahallesi Saklı Göl civarında A.D. (62) idaresindeki 07 JL 390 plakalı otomobil, A.A. (31) idaresindeki 34 GYR 83 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü A.D. ile eşi E.D. (63), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

        Yaralı çift, ambulansla Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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