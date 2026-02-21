Canlı
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da Gazze'ye destek için basın açıklaması yapıldı

        Sakarya'da sivil toplum kuruluşu üyeleri, Gazze'ye destek için basın açıklaması düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 15:36 Güncelleme: 21.02.2026 - 15:36
        Sakarya'da Gazze'ye destek için basın açıklaması yapıldı
        Sakarya'da sivil toplum kuruluşu üyeleri, Gazze'ye destek için basın açıklaması düzenledi.

        Sakarya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Gar Meydanı'nda bir araya gelen grup, döviz ve pankartlar taşıdı.

        Grup adına açıklama yapan Bayram Yılmaz, Gazze'de ve dünyanın sömürülen coğrafyalarında savaşın bitmediğini söyledi.

        Gazze'deki ateşkese vurgu yapan Yılmaz, "Gazze halkı hala soykırım savaşına maruz kalmaktadır. Son günlerde de görüldüğü üzere bombardımanlar ağır şekilde sürmekte, Gazze'de yaşam sistematik olarak yok edilmeye çalışılmaktadır. Barış masası sürecine aldanmayalım çünkü sahadaki gerçeklik bambaşka." diye konuştu.

        Yılmaz, işgalci güçlerin, Gazze halkını topraklarından koparmaya yönelik göç ve tasfiye planlarını hayata geçirmeye çalıştığını dile getirerek, "İnsani yardımların yasaklanması ve yaşam koşullarının sürdürülemez hale getirilmesi bu planın araçlarıdır. Buna rağmen Gazzeliler, topraklarına tutunmakta ve zorla yerinden edilme politikalarına karşı onurlu mücadelelerine devam etmektedir." ifadesini kullandı.

        Devam eden saldırıların yol açtığı yıkımın genişlediğini ve insani krizin derinleştiğini anlatan Yılmaz, Gazze halkının temel ihtiyaçlarının girişine izin verilmediğini, özellikle gıda, temiz içme suyu ve sağlık ihtiyaçları gibi hayati malzemelere hala erişim sağlanamadığını, bu durumun sivillerin yaşam koşullarını her geçen gün daha da ağırlaştırdığını kaydetti.

        Yılmaz, işgalci güçlerin, Filistin ve Filistin davasını ortadan kaldırma hedefinden vazgeçmediğini, bunun en açık göstergesinin Gazze'de yaşam koşullarının sistematik biçimde yok edilmesi olduğunu belirterek, "İşgalci İsrail, Gazzelilerin barınma imkanlarını ortadan kaldırmaya devam ediyor. Sınırda hazır girmeyi bekleyen taşınabilir evlerin ve dayanıklı çadırların Gazze'ye girişine hala izin verilmiyor. Yürütülen politikanın doğrudan zorunlu göç ve tasfiye planının bir parçası olduğu açıkça ortadadır." diye konuştu.

        Filistinli kardeşler Selma ve Sabri Jaber'in de konuşma yaptığı program, dua edilmesiyle sona erdi.

