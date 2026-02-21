Sakarya'da çatıdan düşen kişi öldü
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çatıdan düşen kişi öldü.
İnönü Mahallesi'nde tamir için bir ambarın çatısına çıkan İsmail Tosun (76), dengesini kaybederek aşağı düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tosun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan hafta içi Tosun'un Yeni Mahalle'deki evinde biriktirdiği çöpler nedeniyle temizlik çalışması yapıldığı öğrenildi.
