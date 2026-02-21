Canlı
        Sakarya'da çatıdan düşen kişi öldü

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çatıdan düşen kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 12:38 Güncelleme: 21.02.2026 - 12:38
        Sakarya'da çatıdan düşen kişi öldü
        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çatıdan düşen kişi öldü.

        İnönü Mahallesi'nde tamir için bir ambarın çatısına çıkan İsmail Tosun (76), dengesini kaybederek aşağı düştü.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tosun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan hafta içi Tosun'un Yeni Mahalle'deki evinde biriktirdiği çöpler nedeniyle temizlik çalışması yapıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

