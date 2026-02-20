Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakaryaspor teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 22:05 Güncelleme: 20.02.2026 - 22:05
        Sakaryaspor teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdığını bildirdi.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Devre arasında teknik direktörlüğe getirilen Kutlu ile 7 maça çıkan Sakaryaspor, 5 mağlubiyet 2 beraberlik yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

