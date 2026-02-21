Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Okurlar ramazanın manevi iklimini "Kitap Sokağı"nda yaşıyor

        UĞUR SUBAŞI - Sakarya'da kurulan "Kitap Sokağı", ramazan ayının manevi iklimini kültür ve sanatla buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 11:14 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okurlar ramazanın manevi iklimini "Kitap Sokağı"nda yaşıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UĞUR SUBAŞI - Sakarya'da kurulan "Kitap Sokağı", ramazan ayının manevi iklimini kültür ve sanatla buluşturuyor.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından Adapazarı Kültür Merkezi'nin önündeki alanda oluşturulan sokakta, 13 yayınevi, sahaf ve kitabevi yer alıyor.

        Işıklar ve ramazana özgü motiflerle süslenen sokaktaki stantlarda Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, siyer kitaplarının yanı sıra edebiyat, tarih ve çocuk kitapları da bulunuyor.

        Ramazanın manevi ikliminin yaşanmasını, gençlerin ve çocukların kitapla buluşmasını, şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlanmasını amaçlayan Kitap Sokağı, ramazan boyunca 7'den 70'e ziyaretçilerini 10.00-00.00 saatlerinde ağırlayacak.

        - "Kitap Sokağı'nın insanların hem vakit geçirmelerine hem de bilgi edinmelerine yardımcı olacağını düşünüyoruz"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AA muhabirine, her kesimden insanın okuma dünyalarına katkıda bulunmak ve akşamları sahaflarla zaman geçirmelerine imkan sunmak adına sokağın canlı ve hareketli olmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

        Ramazanın rahmet ve mağfiret ayı olduğunu belirten Alemdar, "Ramazanın huzur ve huşu içerisinde geçebilmesi için daha dingin, sağlıklı ve sakin olmaya ihtiyaç var. İnsanlarımızın da zamanını kitap okuyarak, dua ederek geçireceklerine inanıyorum. Burada her tür kitabın olması, ramazanın feyzine yakışacak eserlerin burada sergilenmesi, insanlara daha iyi hizmet sunmuş olacak. Kitap Sokağı'nın insanların hem vakit geçirmelerine hem de bilgi edinmelerine yardımcı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

        Kitap Sokağı'nda standı bulunan kitapçı Tekin Ay da sokağa insanların rağbet gösterdiğini dile getirerek, ramazan dolayısıyla insanların daha çok Kur'an-ı Kerim'e yöneldiğini ifade etti.

        Sokağı ziyaret eden Hüseyin Pınarlı ise burada manevi duyguları yoğun yaşandığını anlatarak, "Dini bilgiler içeren güzel kitaplar var. Herkesin bu sokaktan bir kere de olsa geçmesini tavsiye ederim." dedi.

        Ziyaretçilerden Ayşe Bolat da sokağın güzel bir düşüncenin ürünü olduğunu, buradan istifade ettiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti
        Silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti
        NYT: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti
        NYT: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı
        Sakaryaspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı
        Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı
        Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı
        Sakaryaspor teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı
        Sakaryaspor teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı
        Sakarya'da afet müdahale planı kapsamında protokoller imzalandı
        Sakarya'da afet müdahale planı kapsamında protokoller imzalandı
        Minik öğrenciler mutfak ve tasarım atölyelerinde deneyim kazandı
        Minik öğrenciler mutfak ve tasarım atölyelerinde deneyim kazandı
        Lider Büyükşehir Basketbol, Kütahya BSK'yı ağarlayacak
        Lider Büyükşehir Basketbol, Kütahya BSK'yı ağarlayacak