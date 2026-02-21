Canlı
        Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu

        Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi.

        Giriş: 21.02.2026 - 15:06 Güncelleme: 21.02.2026 - 15:06
        Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Mustafa Dalcı." ifadesine yer verildi.

        Geçen sezon da Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Dalcı, bir maçta görev yapmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

