Arda Güler, "69 dakikada" İspanyol gazetecileri büyüledi

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"Antrenmanda gördüklerimi gerçek bir maça aktarıp aktaramayacağına dair kişisel bir şüphem vardı. Ancak Arandina karşısında aldığı süre yeteneklerini sergilemeye yetti. Bana göre en şaşırtıcı olanı kişiliğiydi. Ayrıca Atletico Madrid'e karşı oynadığı dakikalarda da iyi bir performans sergiledi. Bu Carlo Ancelotti'nin ona güvenini gösteriyor.

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Arda'nın oynamasını istiyor, yedek kulübesinde kalmasını değil. Ancelotti başından beri ona sevgisini gösteriyor. Arda Güler, gerçekten yetenekli bir futbolcu. Potansiyel olarak tavanı çok çok yüksek.