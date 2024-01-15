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        Haberler Ekonomi Emlak Yurt dışı gayrimenkul yatırımı katlandı - Emlak Haberleri

        Yurt dışı gayrimenkul yatırımı katlandı

        Türk vatandaşlarının yurt dışındaki gayrimenkul yatırımları, 2023 yılında büyük bir artış yaşadı. 2022'nin toplamında 701 milyon dolar olan yatırım miktarı, 2023'ün ilk 11 ayında 1 milyar 918 milyon dolarla yüzde 173,6 arttı

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        Giriş: 15.01.2024 - 15:10 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:14
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        Yurt dışı gayrimenkul yatırımı katlandı
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        Türklerin yurt dışındaki yaptığı gayrimenkul yatırımlarının artışı TCBM istatistiklerine de yansıdı. Merkez Bankası'nın Kasım 2023 Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nde açıkladığı Yurt İçinde Yerleşik Kişilerin Yurt Dışındaki Doğrudan Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı'na göre; Gayrimenkul Faaliyetleri'nde yüzde 173,6 artış yaşandı.

        2022'de 701 milyon dolar olan 'Gayrimenkul Faaliyetleri' kalemi, 2023'ün ilk 11 ayında 1 milyar 918 milyon dolara yükseldi. Aralık ayı verilerinin de açıklanmasıyla bu artış büyüyecek.

        Avrupa Birliği Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına göre hesaplanan bu rakam, yurt dışında yapılan gayrimenkul alış-satışı, gayrimenkul kiralama ve işletme operasyonlarını kapsıyor.

        Türk vatandaşlarının yurt dışına yaptığı gayrimenkul yatırımlarındaki artış, Golden Visa başvuru sayılarında da ortaya çıkmıştı. Yunanistan'dan 'Golden Visa' kullanan kişiler arasında Türk vatandaşları, Çin vatandaşlarının ardından 2. sırada bulunurken, Portekiz'de ise Çin, Brezilya ve ABD'den sonra yüzde 4.8'lik payla Türkiye 4. sırada yer alıyor. Golden Visa, AB üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşı için yatırım yoluyla oturma izni ve vatandaşlık hakkına sahip olma programı olarak tanımlanıyor.

        İNŞAATTA KISMİ ARTIŞ BEKLENİYOR

        Yurt dışında yapılan inşaat yatırımları ise geçtiğimiz yılda 113 milyon dolar olurken, bu yılın ilk 11 ayında aynı rakama ulaştı. Aralık ayı verileriyle birlikte 2023, 2022'yi bir miktar artışla geride bırakacak.

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