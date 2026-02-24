Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi

        Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu

        Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Çok nadir görülen beyaz kambur balina yavrusu ile annesinin görüntüsü, büyük ödüle layık görüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 15:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi

        2026 Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin (World Nature Photography Awards) kazananları duyuruldu.

        Avustralyalı fotoğrafçı Jono Allen'ın ölümsüzleştirdiği nadir görülen beyaz bir kambur balina yavrusu ile annesinin görüntüsü büyük ödüle layık görüldü.

        "HAYATIM BOYUNCA BENİMLE YAŞAYACAK BİR ANI"

        Allen, bin dolarlık ödülün sahibi olurken, o günü "Hayatım boyunca benimle yaşayacak bir anı" ve "Gerçekten hayat değiştiren bir karşılaşma" sözleriyle anlattı.

        Allen'ın fotoğrafladığı ve 'Mahina' adı verilen yavru balina, ilk kez 2024 yazında Tonga'nın Vava'u bölgesinde görüntülendi. Allen da aynı bölgede balinayı gözlemledi.

        51 ÜLKEDEN BAŞVURU

        Öte yandan yarışmaya 51 ülkeden başvuru yapıldı. Kategori ödüllerini kazanan diğer fotoğraflar arasında Uganda'daki bir kelebeği izleyen dişi goril, Namibya'daki Namib Çölü'nde kum fırtınasına direnen bir Namaqua bukalemunu ve Kanada'nın Manitoba bölgesinde elektronik atık yığınını inceleyen bir kutup ayısı yer aldı.

        Gelecek yıl düzenlenecek yarışma için başvuruların ise alınmaya başlandığı bildirildi.

        SON DERECE NADİR GÖRÜLÜYOR

        Kambur balinalarda albinizm son derece nadir görülüyor. Deri pigmentasyonunu etkileyen bu genetik durumun yaklaşık her 40 bin doğumda bir ortaya çıktığı belirtiliyor.

        Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'ndeki son değerlendirmeye göre kambur balina popülasyonları artış gösteriyor. Uzmanlar, 20. ve 21. yüzyılda ticari balina avcılığının sınırlandırılmasının bu toparlanmada etkili olduğunu belirtiyor.

        2018 verilerine göre sayıları yaklaşık 135 bine ulaşan kambur balinaların, özellikle güney yarımkürede gerçekleştirdikleri uzun göç rotalarında değişiklikler yaşandığı kaydediliyor.

        Bilim insanları, Güney Okyanusu'ndaki ısınmanın besin kaynaklarını etkilemesi nedeniyle balinaların önceki on yıllara kıyasla göçlerine haftalar daha erken başladığını ifade ediyor.

        *Haberin görselleri Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'nden servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yaşlı çift cinayetinde 'mavi poşet' detayı katili ele verdi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yaklaşık 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen cinayet ekipleri, yabancı uyruklu şüpheliyi kısa sürede yakalarken, olay saatinde evin önünde görülen 'mavi poşet' detayı ise cina...
        #Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri
        #kambur balina
        #beyaz kambur balina
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?