Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi

2026 Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin (World Nature Photography Awards) kazananları duyuruldu.

Avustralyalı fotoğrafçı Jono Allen'ın ölümsüzleştirdiği nadir görülen beyaz bir kambur balina yavrusu ile annesinin görüntüsü büyük ödüle layık görüldü.

"HAYATIM BOYUNCA BENİMLE YAŞAYACAK BİR ANI"

Allen, bin dolarlık ödülün sahibi olurken, o günü "Hayatım boyunca benimle yaşayacak bir anı" ve "Gerçekten hayat değiştiren bir karşılaşma" sözleriyle anlattı.

Allen'ın fotoğrafladığı ve 'Mahina' adı verilen yavru balina, ilk kez 2024 yazında Tonga'nın Vava'u bölgesinde görüntülendi. Allen da aynı bölgede balinayı gözlemledi.

51 ÜLKEDEN BAŞVURU

Öte yandan yarışmaya 51 ülkeden başvuru yapıldı. Kategori ödüllerini kazanan diğer fotoğraflar arasında Uganda'daki bir kelebeği izleyen dişi goril, Namibya'daki Namib Çölü'nde kum fırtınasına direnen bir Namaqua bukalemunu ve Kanada'nın Manitoba bölgesinde elektronik atık yığınını inceleyen bir kutup ayısı yer aldı.

Gelecek yıl düzenlenecek yarışma için başvuruların ise alınmaya başlandığı bildirildi.

SON DERECE NADİR GÖRÜLÜYOR

Kambur balinalarda albinizm son derece nadir görülüyor. Deri pigmentasyonunu etkileyen bu genetik durumun yaklaşık her 40 bin doğumda bir ortaya çıktığı belirtiliyor.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'ndeki son değerlendirmeye göre kambur balina popülasyonları artış gösteriyor. Uzmanlar, 20. ve 21. yüzyılda ticari balina avcılığının sınırlandırılmasının bu toparlanmada etkili olduğunu belirtiyor.