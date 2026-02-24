Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık, Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık, Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma ve Jayden Osterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ederson ve Talisca hakkında sağlık bilgilendirmesi yayımladı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde’nin, dün oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün Medicana Ataşehir Hastanesi’nde MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkikler sonucunda;
•Futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,
•Futbolcumuz Anderson Talisca’nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,
•Futbolcumuz Ederson’un sol arka adalesinde zorlanma,
•Futbolcumuz Jayden Osterwolde’nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir.
Oyuncularımızın tedavilerine başlanmış olup, süreçleri kulübümüz sağlık ekibi tarafından takip edilmektedir.
GERİ DÖNÜŞLERİ NE ZAMAN?
HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre dört futbolcunun geri dönüş tarihleri şu şekilde:
Çağlar Söyüncü: 3–4 hafta
Anderson Talisca: 3-4 hafta
Ederson: 10–14 gün
Jayden Osterwolde: 10–14 gün