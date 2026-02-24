Canlı
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!

        Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık, Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık, Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma ve Jayden Osterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 14:26
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!

        Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ederson ve Talisca hakkında sağlık bilgilendirmesi yayımladı.

        Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü’nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık, Anderson Talisca’nın sol arka adalesinde kısmi yırtık, Ederson’un sol arka adalesinde zorlanma ve Jayden Osterwolde’nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

        İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

        Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde’nin, dün oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün Medicana Ataşehir Hastanesi’nde MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.

        Yapılan tetkikler sonucunda;

        •Futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,

        •Futbolcumuz Anderson Talisca’nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,

        •Futbolcumuz Ederson’un sol arka adalesinde zorlanma,

        •Futbolcumuz Jayden Osterwolde’nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir.

        Oyuncularımızın tedavilerine başlanmış olup, süreçleri kulübümüz sağlık ekibi tarafından takip edilmektedir.

        GERİ DÖNÜŞLERİ NE ZAMAN?

        HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre dört futbolcunun geri dönüş tarihleri şu şekilde:

        Çağlar Söyüncü: 3–4 hafta

        Anderson Talisca: 3-4 hafta

        Ederson: 10–14 gün

        Jayden Osterwolde: 10–14 gün

