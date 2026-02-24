Canlı
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 14.kattan düşmüştü! Şeyma'nın ölümünde beraat kararı | Son dakika haberleri

        14.kattan düşmüştü! Şeyma'nın ölümünde beraat kararı

        Başkentte bir binanın 14.katından düşerek hayatını kaybeden Şeyma Gökçe'nin ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili açılan davada yargılanan genç kadının erkek arkadaşı Hüseyin U. beraat etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:26 Güncelleme:
        14.kattan düşmüştü! Şeyma'nın ölümünde beraat kararı

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Şeyma Gökçe'nin (31), 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetmesi ile ilgili davada yargılanan Hüseyin U. (28), kasten öldürme suçuna dair somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

        DHA'nın haberine göre Şeyma Gökçe, geçen 15 Mart'ta saat 19.30 sıralarında, Etimesgut ilçesindeki binanın 14'üncü katında erkek arkadaşı Hüseyin U. ile yaşadığı evde pencereden düştü. Ağır yaralanan Gökçe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay sırasında evde uyuduğu iddia edilen Hüseyin U., kapıyı çilingirle açarak içeriye giren polis tarafından gözaltına alındı. Hüseyin U., ilk ifadesinde Şeyma Gökçe ile sabah tartıştıklarını, ilaç kullandığını, aldığı ilacın etkisiyle uyuduğunu, polis eve girince durumu öğrendiğini öne sürdü. Hüseyin U., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        REKLAM

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; polisin kapı açılmayınca çilingirle içeri girdiği, Hüseyin U.'nin yatakta bulunduğu ve çelişkili ifadeler verdiği belirtildi. Evde boğuşma izleri, cam kırıkları ve kan lekeleri tespit edildiği, camların Gökçe'nin sinir krizi sırasında kırıldığı yönündeki anlatımın otopsi raporu ile örtüşmediği kaydedildi. Raporda, Şeyma Gökçe'nin el ve kolunda kesi bulunmadığı vurgulandı. İddianamede; uyuşturucu madde vererek Gökçe'nin direncini düşürdüğü ve onu yaklaşık 40 metre yükseklikten mutfak camından attığı iddia edilen Uyucu hakkında, 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        ANNE ÇAĞLAR: KESİNLİKLE İNTİHAR DEĞİL

        Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasında sanık Hüseyin U., maktul Gökçe'nin ailesi ve taraf avukatları, salonda hazır bulundu. Baba Mithat Gökçe, "Benim evladımın pencerede hiç parmak izi yoktur. Uçarak atlayacak hali yok" dedi. Anne Günnur Çağlar ise "Benim kızım bana hiçbir not yazmamış, en son mesajlaşması benimle. İntihar değil kesinlikle. Adalete güveniyorum" diye konuştu.

        SAVCI DA BERAAT İSTEDİ

        Beyanların ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıklayarak; Şeyma Gökçe'nin düştüğü pencerenin çerçevesinde sanık Hüseyin U.'nun parmak izine rastlandığını, Gökçe'ye ait herhangi bir parmak izinin tespit edilemediğini belirtti. Sanık Hüseyin U.'nun maktul ile uyuşturucu madde kullandığını ve telefon kayıtları incelemesinde ikili arasındaki gönül ilişkisi dışında bir yapı bulunmadığını kaydeden savcı, kasten öldürme suçuna dair somut delil bulunmadığı gerekçesiyle sanığın beraatini talep etti. Sanık, son sözü sorulduğunda, "Yüce adalete güveniyorum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Hüseyin U.'nun beraatine karar verdi.

