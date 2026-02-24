İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum

Hugo adlı erkek bebek, hayatını kaybetmiş bir donörden rahim nakli yapılan bir annenin İngiltere’de dünyaya getirdiği ilk bebek oldu.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Hugo Powell, annesi Grace Bell’e vefat etmiş bir donörden nakledilen rahim sayesinde Londra’daki Queen Charlotte’s and Chelsea Hastanesi’nde 3 kilo 9 gram ağırlığında doğdu.

KADAVRADAN RAHİM NAKLİ SONRASI İLK DOĞUM

Bu doğum, İngiltere’de kadavradan rahim kullanılarak gerçekleşen ilk doğum oldu. Avrupa’da daha önce yalnızca iki benzer vaka bildirilmişti.

Bilgi teknolojileri program yöneticisi olan Bell, rahmin hiç gelişmemesi ya da eksik gelişmesiyle sonuçlanan nadir bir hastalık olan Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) sendromu ile doğdu.

Gençlik yıllarında kendisine çocuk taşıyamayacağı söylenen Bell, Hugo’nun doğumunu bir “mucize” olarak nitelendirdi. “Bunun asla mümkün olacağını düşünmemiştim. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım” dedi.

NAKİLDEN BİRKAÇ AY SONRA TÜP BEBEK TEDAVİSİNE BAŞLADI

Bell, 2024 yılında gerçekleşen nakilden birkaç ay sonra tüp bebek tedavisine başladı. Hugo geçen yıl aralık ayında dünyaya geldi.

Her gün rahim donörünü ve donör ailesinin cömertliğini düşündüğünü söyleyen Bell, "Donörüme ve ailesine yeterince teşekkür edebilecek kelime yok. Tamamen yabancı birine gösterdikleri nezaket ve fedakârlık sayesinde hayat boyu hayalini kurduğum anne olma hayalimi gerçekleştirebildim" ifadelerini kullandı. DONÖRÜN AİLESİNDEN AÇIKLAMA Donörden alınan beş diğer organ da dört kişiye nakledilerek hayat kurtardı. Donörün ailesi ise şu açıklamayı yaptı: "Kızımızı kaybetmek dünyamızı tarif edilemez biçimde parçaladı. Organ bağışı sayesinde kızımız başka ailelere zaman, umut, iyileşme ve şimdi de yaşam gibi paha biçilmez bir armağan verdi. Anne ve babası olarak, geride bıraktığı mirasla büyük gurur duyuyoruz. Şefkat, cesaret ve sevgi mirası; aramızdan ayrılmış olsa da hayatlara dokunmaya devam ediyor." Bell ve partneri Steve Powell, oğullarına, Womb Transplant UK adlı yardım kuruluşunun klinik lideri ve Imperial College Healthcare NHS Trust'ta jinekolojik cerrah olarak görev yapan Prof. Richard Smith'in onuruna ikinci isim olarak Richard adını verdi. Doğumda hazır bulunan Smith, PA Media'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İnanılmaz bir yolculuk oldu. Bu anı mümkün kılmak için ekibimiz yıllardır birlikte çalışıyor. Benim için harika, gerçekten olağanüstü."