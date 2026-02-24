Canlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde - Teknoloji Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde, "Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, Türkiye dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden birisidir. Sadece geçtiğimiz sene savunma ihracatımız bir önceki yıla kıyasla yüzde 48 oranında artarak 10 milyar doları geride bıraktı" dedi. HAVELSAN'ın çok önemli projeler yürüttüğünü belirten Erdoğan, "Eğer bir ülkenin yazılımları milli değilse o ülkede güvenli bir gelecekten söz edilemez. Türkiye'nin verileri Türkiye'de kalmalı diyerek milli teknoloji hamlemizi yazılım sektöründe de devreye aldık" ifadelerini kullandı

        Giriş: 24.02.2026 - 15:19
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde konuşuyor.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

        Devletimizin bekası, milletimizin yarınları, vatanımızın bağımsızlığı için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bedel ödeyen tüm gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.

        Savunma sanayisinde gecesini gündüzüne katan tüm çalışanlarımıza ve TSK mensuplarımızı gönülden tebrik ediyorum.

        Savunma sanayisi başkanlığımızı ve sektördeki 3500’ü aşkın firmamızı gönülden tebrik ediyorum.

        Sancar SİDA’yı hizmete alacak, simülatör üretim ve entegrasyon tesisinin temellerini atacak Kaan teknoloji merkezinin de açışını yapacağız. Bu komplex tamamlandığında simülasyon teknolojilerinde Avrupa’nın en büyük üretim ve entegrasyon tesisi olacak.

        Kaan tesisi ile hava ve deniz platformlarımızın kritik omurgasını daha da sağlamlaştırıyoruz.

        Türkiye’nin hem gök vatandaki hem de mavi vatandaki kapasitesini bir üst seviyeye taşıyacak bu eserlerin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Caydırıcılık yalnızca sahip olduğumuz platform ve hizmetlerle ölçülemez, aynı zamanda siber dayanıklılıktır.

        "KENDİ YAZILIMINI ÜRETEN VE TÜM DÜNYAYA İHRAÇ EDEN BİR TÜRKİYE VAR"

        Bugün hizmete alacağımız ve temellerini atacağımız bu yatırımlar, savunma ekosistemimizin bütüncül kapasitesini artıracak hamlelerin devamıdır. Bu tesis ve platformlarla birlikte mühendislik süreçlerimiz daha da hızlanacak.

        Eğitim ve simülasyon kabiliyetlerimiz genişleyecek. Deniz ve hava savunmamızın yazılım temelli kabiliyetleri genişleyecek.

        Biz hamdolsun özellikle insansız teknolojilerde yaptığımız atılımla tüm dünyaya parmak ısırtan bir seviyeye eriştik. Bu seviyeye dost ve müttefik bildiklerimizin önümüze çıkarttığı engellere rağmen azimle ulaştık. Bir zamanlar, yüzde 80 düzeyinde olan dışa bağımlılık seviyesini yüzde 20’ye indirdik.

        Artık kendi teknolojisini tasarlayan, kendi yazılımını üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir Türkiye var. Artık yalnızca kendi ordusunun değil, dost, kardeş ve müttefiklerinin de ihtiyaçlarını karşılayan bir Türkiye var.

        "SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ PROJE HACMİMİZ 100 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE"

        Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, Türkiye dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden birisidir. Sadece geçtiğimiz sene savunma ihracatımız bir önceki yıla kıyasla yüzde 48 oranında artarak 10 milyar doları geride bıraktı. 2002’de yalnızca 248 milyon dolardı.

        Dünyanın en büyük 11. Ülkesiyiz savunma sanayisi ihracatında. 2025 sonu itibarıyla, savunma sanayisindeki proje hacmimiz 100 milyar doların üzerine çıktı.

        Kendimize inandık, aziz milletimize güvendik. Ülkenin gençlerine yatırım yaptık ve onların önünü açtık. Sistemlerimizi, platformlarımızı sürekli yenilenen bir teknoloji ekosistemi haline dönüştürdük.

        Bugün, yerli ve milli platformlarımızı kendimiz simüle edebiliyoruz. Kritik süreçleri kendi mühendisliğimizle yönetebiliyoruz. Yürüttüğü projeler, gerçekleştirdiği çalışmalarla HAVELSAN, siber güvenlik, otonom kabiliyetler gibi alanlarda savunmamızın dijital kabiliyetini temsil eden bir omurgadır. Stratejik bir kuvvet çarpanıdır.

        "EĞER BİR ÜLKENİN YAZILIMLARI MİLLİ DEĞİLSE O ÜLKEDE GÜVENLİ BİR GELECEKTEN SÖZ EDİLEMEZ"

        HAVELSAN çok önemli projeler yürütüyor. Bulut Bilişim Projesi bunlardan birisidir. TSK’nın karargâhlarındaki operasyonlar, bu proje ile gerçek zamanlı olarak yönetilecek. Yerli siber kalkanla korunacak bu sistemle, stratejik ve taktiksel kabiliyetlerimizi yöneteceğiz.

        Eğer bir ülkenin yazılımları milli değilse o ülkede güvenli bir gelecekten söz edilemez. Türkiye’nin verileri Türkiye’de kalmalı diyerek milli teknoloji hamlemizi yazılım sektöründe de devreye aldık. HAVELSAN ailesinin tüm mensuplarına bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

        Uzun olduğu kadar dikenli de olan bu yolda cesaretimizi kırmak isteyenler oldu. Neden kendimiz üretelim, sıkıntıya girelim, hazır yapılmış var diyen vizyonsuzlar oldu. Biz her alanda tam bağımsız Türkiye ilkesiyle ilerlerken kifayetsizler oldu. Bunların hiçbirine aldırmadık.

        Bir şeyi nasıl yapacağını bilmek elbette önemlidir ancak daha önemlisi o şeyi ne için yaptığını bilmektir. Biz bir davamız, hedefimiz olduğu için bu projeleri geliştiriyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için. Bizim kimsenin bir avuç toprağında gözümüz yoktur. Nüfuz peşinde asla değiliz. Tarihimize ve değerlerimize yakışır şekilde yolumuza bu şekilde devam edeceğiz.

        NATO’nun Almanya’da düzenlenen tatbikatında, ordumuz adeta destan yazdı. Bayraktar TB3 SİHA baltık denizinin zorlu hava koşullarında atışlı görev icra edip TCG Anadolu’ya güvenli iniş yaparak dikkatleri çekti.

        Toplamda 8 saat havada kalan Bayraktar TB3 SİHA üstün yeteneklerini tek tek sergiledi. Bugün temellerini atacağımız sistem, tesis ve platformlarımızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

        SANCAR HAKKINDA

        SANCAR SİDA, HAVELSAN ve Yonca Tersanesi (Yonca-Onuk) iş birliğiyle geliştirilen milli bir Silahlı İnsansız Deniz Aracı'dır. ADVENT C4ISR görev sistemi bulunan mobil kara kontrol istasyonundan kontrol edilebilmesi sayesinde NATO standartlarına uygun olarak diğer deniz platformlarına kolayca entegre edilebiliyor. Bu sayede farklı gemiler arasında görev aktarımı, insanlı ve insansız platformlarla ağ merkezli operasyonlar yapılması ve sürü operasyonları düzenlenmesi mümkün hale geliyor.

        Otonom olarak liman/üs koruma, arama/kurtarma, istihbarat, keşif, gözetleme, devriye, yüzey savaşı, mayın karşı önlemleri gibi kapsamlı görevleri yerine getirmek üzere tasarlanan SANCAR SİDA, insan hayatını riske atmadan bu operasyonları gerçekleştirmektedir. Sürü altyapısı özelliği sayesinde diğer otonom araçlarla ortak operasyonlar yapabilme kabiliyetine sahip.

        SANCAR, ADVENT Savaş Yönetim Sistemi'ne (SYS) tam entegre edilen ilk ve tek SİDA olma özelliğiyle öne çıkmaktadır. COLREG (Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları) uyumlu otonom seyir yeteneği, ağ destekli angajman kabiliyeti ve yedekli iletişim sistemleri sayesinde geleceğin deniz harekât ortamında kritik rol oynamaktadır. 2025 yılında fiili atış testlerini başarıyla tamamlamış ve kabul süreçlerini bitirerek Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girdi.

        Genel Özellikler

        • Boyutlar (Uzunluk x Genişlik): 12.7 m x 3.3 m
        • Maksimum Hız: > 40 knot
        • Seyir Menzili: 10 knot hızda 400 nm (deniz mili)
        • Deplasman: 9 ton
        • Teleskopik Mast: 4 metreye kadar uzatılabilir
        • Gövde: Vakum infüzyonu tekniğiyle üretilmiş gelişmiş kompozit malzeme
        • İtki Sistemi: 2 x Dizel motor + 2 x Su jeti
        • Deniz Durumu: Seviye 4'e kadar operasyon kabiliyeti
        • Tasarım: Taşınabilir ve modüler yapı

        Görev Özellikleri ve Sistemler

        • Silah Sistemleri: 12.7 mm uzaktan komutalı stabilize silah sistemi (ASELSAN STAMP-2), 2 x 2 Satıhtan Satıha Füze Sistemi (örneğin UMTAS/L-UMTAS)
        • Mayın Karşı Tedbir: Denize indirme ve kurtarma sistemi
        • ADVENT Entegrasyonu: ADVENT ROTA & ADVENT KALYON görev sistemi, C2 entegre ağ merkezli operasyon, ağ destekli angajman yeteneği, JREAP uyumlu taktik komuta kontrol & haberleşme
        • Otonom Yetenekler: COLREG uyumlu otonom seyir, arama-kurtarma, karakol, istihbarat-keşif-gözetleme, suüstü harbi
        • Kontrol: Mobil/taşıınabilir yer kontrol istasyonu
        • İletişim: Yedekli ve kesintisiz (RF, uydu, LTE)
        • Diğer Sistemler: Gemi Veri Dağıtım Sistemi (Mini GVDS), acil durumlarda üsse otomatik dönüş, çevre gözetleme sistemi, sonar, elektro-optik sensörler
