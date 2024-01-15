Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın ilk kabinesi, önemli başlıkları görüşmek için yarın toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini emekli maaşlarına yönelik iyileştirmeler olacak. Yeni yılda, memur emeklileri yüzde 49.25 oranında zam alırken; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran yüzde 37,57 oldu. Arada 11,7 puanlık fark oluştu. Farkı gidermek için çalışma yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Toplantının ana gündemini, 7 bin 500 lira tutarındaki en düşük emekli aylığında iyileştirme oluşturacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıklı, her iki düzenlemeyle ilgili sunum yapacak.

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Merkez Bankası'nın haziran ayından bu yana attığı sıkılaştırma adımlarının ekonomiye etkisi, rezervlerdeki son durum ve enflasyonla mücadele de Kabine'nin gündemindeki ana maddelerden biri olacak.