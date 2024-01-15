Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine yarın toplanıyor! Kabine Toplantısının gündeminde neler var? Kabine Toplantısı ne zaman ve kararları ne zaman açıklanacak?

        Kabine yarın toplanıyor! Kabinenin gündeminde neler var?

        2024'ün ilk kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleştirilecek. Gündemde Kuzey Irak ve Suriye'ye yönelik operasyonlar ile emekli maaşlarında yapılacak düzenleme olacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 15.01.2024 - 11:27 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın ilk kabinesi, önemli başlıkları görüşmek için yarın toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini emekli maaşlarına yönelik iyileştirmeler olacak. Yeni yılda, memur emeklileri yüzde 49.25 oranında zam alırken; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran yüzde 37,57 oldu. Arada 11,7 puanlık fark oluştu. Farkı gidermek için çalışma yapıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

        Toplantının ana gündemini, 7 bin 500 lira tutarındaki en düşük emekli aylığında iyileştirme oluşturacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıklı, her iki düzenlemeyle ilgili sunum yapacak.

        REKLAM

        Merkez Bankası'nın haziran ayından bu yana attığı sıkılaştırma adımlarının ekonomiye etkisi, rezervlerdeki son durum ve enflasyonla mücadele de Kabine'nin gündemindeki ana maddelerden biri olacak.

        KUZEY IRAK VE SURİYE'YE OPERASYON MASADA

        Pençe Kilit bölgesinde 9 askerin şehit olmasının ardından; bölgeye yönelik operasyonlar arttı. Kabinede, Irak ve Suriye kuzeyinden Türkiye’ye yönelen terör tehdidinin bertaraf edilmesi için atılabilecek adımlar da masaya yatırılacak.

        İsveç'in NATO'ya üyelik süreci bir başka gündem başlığı olarak ele alınacak. Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen üyelik protokolü, önümüzdeki günlerde Genel Kurul'a gelecek. Kabinede, görüşme takvimine ilişkin değerlendirme yapılacak.

        Bir diğer gündem başlığı ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları. İsrail, Lahey'de soykırımla yargılanırken; ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin diplomasi adımları da sürüyor. O adımlarla beraber, bölgeye yardımların ulaştırılması, insani durumun iyileştirilmesi ve kalıcı çözüm için yapılacaklar masaya yatırılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD'de kutup soğukları sürüyor
        ABD'de kutup soğukları sürüyor
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Beşiktaş'tan Seteco için şok iddia!
        Beşiktaş'tan Seteco için şok iddia!
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        "Mayıs'ta 3 kupa çıkabilir"
        "Mayıs'ta 3 kupa çıkabilir"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?
        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?
        Seçil Erzan ve müştekiler mahkemede... Yüzleşmede 3. Duruşma!
        Seçil Erzan ve müştekiler mahkemede... Yüzleşmede 3. Duruşma!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor
        Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor