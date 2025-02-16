18-28 Şubat uyarısı! Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!

Bu gece Trakya-İstanbul arasında ve kıyı Ege’de zayıf yağmur var. Gece boyu sürmesi beklenen yağış, pazartesi öğle ve akşam İstanbul geneli ile Karacabey, Mudanya, Gemlik, Kocaeli ve Körfez çevresinde, Balıkesir ve Çanakkale arasında kuvvetlenecek.

17 Şubat Pazartesi özellikle İstanbul’da beklenen kuvvetli yağmur, trafiği ve hayatı etkileyebilir. Barajlarda ise iyileşme sürüyor, İstanbul’un ortalama doluluk oranları nihayet yüzde 60’a ulaştı. Aynı iyileşmeyi Bursa çevresinde ve Balıkesir’in iç kesimlerinde göremedik fakat yaklaşan yağmurlar, ardından gelecek hafta sonuna doğru beklenen kar yağışları ile Marmara genelinde su seviyeleri yükselecektir.

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Pazartesi ayrıca Akdeniz kıyıları ve Batı-Orta Karadeniz’de hava yağmurlu, Kastamonu-Karabük arasında kar yağışı görülebilir. Anadolu genelinde 2 gündür esen lodos yönlü rüzgarlar havayı ısıttı. Ankara’da sıcaklıklar gündüz 10°C’ye ulaşırken Sivas 2°C, Kayseri 4°C’ye yükselmişti.

Yarın da Anadolu’da mevsim normallerinde olacak sıcaklıklar, 18 Şubat Salı gününden itibaren etkisine gireceğimiz soğuk hava dalgası ile azalmaya başlayacak.

Kuzey Kutup Dairesi ve Rusya’nın kuzeyinde yer etmiş soğuk hava, onu hareketlendirecek güçlü bir basınç alanının etkisiyle Türkiye rotasına doğru inecek ve belki de kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayacağız.

Soğuk hava dalgası beraberinde birçok riski getirecek. Hava sıcaklıkları bugün 2 ila 4°C seyreden Anadolu şehirlerinde -20°C’ye kadar düşecek. Çok kuvvetli buzlanma, don ve dışarıdaki canlılar için hipotermi koşulları yaklaşıyor. Kıyıdan uzak iç merkezlerde yılın en soğuk günleri olacak 18 - 28 Şubat 2025 tarihlerine hazırlık yapılmalı.

Dondurucu hava sadece iç kesimlerde değil, Karadeniz kıyılarında ve Marmara’da gündüz sıcaklık -1°C’ye kadar düşecek, yer yer -3°C’lere kadar soğuyacak hava ile özellikle İstanbul-Ankara-Samsun-Karabük arasında buzlanmaya çok dikkat edilmeli. Artan trafik kazalarında her gün haberlerde acı görüntülere şahit oluyoruz. Karayollarında buzlanma, kar nedeniyle yolun kapanması ve başka araçların karıştığı kazalar nedeniyle mahsur kalmak gibi risklerimiz var.

REKLAM 18-28 Şubat arası Karadeniz, soğuk hava dalgasından kar miktarı olarak en çok etkilenecek bölge olacak. En yoğun kar Karadeniz Bölgesi genelinde beklense de Marmara Bölgesi, bu soğuk hava dalgasından payına düşeni alacak. Şimdiki tahminimize göre İstanbul, 19 Şubat çarşamba sabahından itibaren 5-6 gün içinde kalacağı kar havasına giriyor. Atlantik Okyanusu üstünden doğuya, Avrupa’ya hareket eden oldukça derin bir alçak basınç alanı, İzlanda çevresinde gücüne güç katacak görünüyor. Rusya’nın kuzeydoğusundaki bir diğer alçak basınç alanı ise soğuk havanın güneye, Türkiye üzerine inmesindeki çark görevi görüyor. Karadeniz bu soğuk akışlarında bir buharlaşma gölü işlevi görüp, aşağı ve orta seviye troposfere yeteri kadar su buharı sağlıyor. Hava sıcaklıklarının daha düşük kalacağı bu soğuk hava dalgasında, yağış miktarları ise tahminlerde değişkenlik gösteriyor. Aslında kural değişmedi, İstanbul’a 5 gün önceden ilçe ilçe şu kadar santimetre yağacak demek mümkün değil. Bu sırada Akdeniz ve Güney İtalya çevresinde oluşması muhtemel diğer daha küçük siklonların desteği ile aslında atmosfer gelecek hafta karmakarışık olacak. Batıdaki ve kuzeydeki büyük basınç alanları uygun bir koridor açacak görünüyor bu ihtimal yüksek, batı Sibirya ve Rusya’nın kuzeyinden soğuk hava Türkiye’ye gelecek. Bunu sinoptik görünümde olabilecek değişiklikler ile yere düşecek kar miktarları arasında direkt ilişki var, İstanbul ve herhangi bir batı kıyısında kar miktarları değişken olacaktır. Bugünden “30 santimetre kar geliyor” manşeti atmak heyecanlı gelebilir, bunun yerine İstanbul ve Trakya dahil tüm Karadeniz, tüm Doğu Anadolu ve lokal olarak İç Anadolu’yu etkileyecek kışın en soğuk, en uzun ve zor geçecek günlerine hazırlık yapıp tahminleri her gün güncel haliyle öğrenmekte yarar var. İstanbul’da kıyılarda kar örtüsü yapabilecek, yüksek semtlerde ve mahallelerde ulaşımı durdurabilecek, İstanbul’un iç kesimlerinde kuvvetli buzlanmaya yol açabilecek ciddi bir soğuk hava dalgası yaklaşıyor. Ankara’da gündüz -8°C, Sivas’ta -20°C, Kayseri-Erzincan-Elazığ gibi tarım yapılan ovalara sahip olduğumuz geniş alanlarda hava -10°C gibi tehlikeli sıcaklıklara düşecek görünüyor. Bu dondurucu ayaz öncesi kar yağışları toprağı örtebilirse, soğuk sistem üstümüzden ayrılınca bırakacağı o çok daha soğuk gecelerde don olayı yaşamayız. Ekili arazinin açıkta değil de kar altında kalması, kar örtüsünün onu bir battaniye gibi koruduktan sonra su olup beslemesi ideal durumdur.

Kar yağışının düşmediği geniş diğer arazilerimizde ise don olayı kaçınılmaz görünüyor. Türkiye genelinde yaklaşan soğuk ve yağışlı haftaya hazır olalım. Sosyal faaliyetleri özellikle hafta ortasından sonra iyice soğuyacak havaya göre planlayabiliriz. İstanbul, Bursa, Ankara, Samsun, Trabzon, Kayseri, Erzincan, Erzurum gibi batıdan doğuya tüm merkezlerde kar yağışları ve çok soğuk havalar yaşanacak görünüyor. İzmir ve kıyı Ege ile Akdeniz sahilleri ise hafta ortası lokal olarak kuvvetli sağanaklar, su baskınları yaşanacak saatler ile zor bir hafta geçirecek. Şubat’ın son günlerine doğru ise batı bölgelerde havalar yeniden ısınacak görünüyor. Not: Çeşitli hava tahmin modellerinin en fazla kar veren senaryolarından ekran görüntüleri paylaşmak, genç kar severler arasında heyecan yaratıyor olabilir. Fakat tutarlılık, gerçekte yaşanan genelde farklı olur. 850 hpa ve 500 hpa kalınlıkları, sıcaklık tahminleri bize doğru bir soğuk sistemin geldiğini gösterebilir. Ancak kar yağışları miktarını ve örtü konusunu bu haritalardan öğrenemeyiz, meteorolojik öngörüler sadece bazı modellerin çıktılarından ibaret olmuyor. İnsanları etkileşim ve çok beğenilme hevesi ile erkenden yanlış yönlendirmek, ülkede ihtiyacımız olan “uyarı kültürü”ne zarar verir. Özetle mavi ve mor renkli gördüğünüz her haritaya ve üstüne yazılı manşetlere pek de inanmayalım. Güncellemeleri takip ederek yeteri kadar önceden, yaklaşan riski güvenilir kaynaklardan öğrenelim. İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Öte yandan İstanbul Valiliği de, kentin hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesiyle soğuk havanın etkisine girmesinin beklendiğini bildirdi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda, İstanbul'un hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesiyle soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor. Kentte devam eden yağışların, bu geceden itibaren yarın akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Salı günü kuvvetli yağışların yerini, çarşamba karla karışık yağmura ve yükseklerde kar yağışına bırakması tahmin ediliyor. Kentte, perşembe ve cuma günlerinin ise aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Vatandaşlardan, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.