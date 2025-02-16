Hindistan'da tren istasyonunda izdiham çıktı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda yaşanan izdihamda 18 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda yaşanan izdihamda en az 18 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Asian News Internationalın (ANI) haberine göre, başkentteki Yeni Delhi Tren İstasyonundan Prayagraj kentine giden 2 seferin iptal edilmesinin ardından yolcular arasında izdiham yaşandı.
İzdihamda 2'si çocuk olmak üzere en az 18 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.
Yerel yetkililer, olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibinin sevk edildiğini ve yaralıların tedavi için yakınlardaki hastanelere gönderildiğini belirtti.