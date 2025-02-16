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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TMSF'den kayyım açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        TMSF'den kayyım açıklaması

        TMSF, "Mahkeme kararı olmadan şirketlere kayyım atanacak" tartışmalarına yönelik açıklama yaptı. TMSF'nin açıklamasında "Geçtiğimiz günlerde TBMM'den geçen yeni düzenleme, TMSF'ye yeni ve görülmemiş yetkiler vermemektedir. CMK 133'e göre kayyım atansa bile, yeni düzenlemeye göre, Bankacılık Kanunu'ndaki yetkilerini kullanmasını mümkün kılmaktadır. Konu bundan ibarettir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 11:51 Güncelleme: 16.02.2025 - 11:51
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        TMSF'den kayyım açıklaması
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        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "TMSF'nin mahkeme kararı olmadan şirketlere el koyacağı"na yönelik tartışmalara ilişkin açıklama paylaştı.

        TMSF'nin açıklamasında "Son günlerde belli bir çevre tarafından kasıtlı şekilde “TMSF’nin mahkeme kararı olmadan şirketlere el koyacağı”nın iddia edilmesi üzerine açıklama yapma zarureti doğmuştur. Mahkeme kararı olmadan TMSF bir şirkete “kayyım” olarak görevlendirilemez" denildi.

        Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

        Resmi Gazete’de 4 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. Maddesi ile getirilen yeni yasal düzenlemeye göre, TMSF’nin Ceza Muhakemeleri Kanunun (CMK) 133. maddesine göre kayyım olarak atanması durumunda, Bankacılık Kanunu’nda var olan yetkilerini kullanması mümkün hale gelmiştir.

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        Şirketlere kayyım atanması yeni bir düzenleme değildir. CMK’ya göre “kuvvetli şüphe” bulunması durumunda kanunlar çerçevesinde şirketlere kayyım atanmaktadır.

        Kanun değişikliği ile TMSF sadece, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt ve silah sağlama ile Terörizmin Önlenmesini Sağlama Kanunu’nda düzenlenen terörizmin finansmanı suçlarının işlendiği hususunda kuvvetli şüphe bulunması halinde, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 133. ve 128. maddeleri gereğince mahkeme tarafından kayyım olarak atanabilecektir.

        İddiaların aksine mahkeme kararı olmadan suça karışmamış şirketlere kayyım atanması sözkonusu olmadığı gibi TMSF’nin hukuken belediyelere de kayyım olarak atanması mümkün değildir.

        Kanunda TMSF’ye daha önce görülmemiş yeni yetkiler verilmemiştir.

        Özetle, son düzenlemeyle TMSF’nin görevlendirildiği şirketlerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için Bankacılık Kanununun tanımladığı, halihazırda var olan yetkilerinin kullanılabilmesine imkan sağlayacak 5 yıl süreli bir düzenleme yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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