Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak!
UEFA Avrupa Ligi'nde AZ'ye 4-1 yenilen Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak. Takımla toplantı gerçekleştiren Okan Buruk, Rize deplasmanında 11'i değiştirecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde AZ’ye konuk olan ve sahadan 4-1’lik hezimetle ayrılan Galatasaray, Rizespor maçına odaklandı.
Cuma gününü izinli geçiren ve cumartesi topbaşı yapan Cimbom’da Okan Buruk futbolcularla bir araya geldi.
AZ karşılaşması sonrasında soyunma odasında maç sonu toplantısı değil de kısa bir görüşme gerçekleştiren Buruk, idman öncesi takımı topladı.
Kötü bir sonuç aldıklarını ancak buradan çıkaracak olanların yine kendileri olduğunu hatırlatan Buruk bazı futbolcularla bire bir de görüştü.
Buruk’un toplantısı sonrasında gerginlik yerini neşeye bıraktı ve idmanda futbolcuların yüzleri de güldü.
Diğer yandan Buruk, Rizespor maçında taşlar yerinden oynayacak. AZ karşılaşmasına Davinson, Torreira ve Osimhen’den yoksun çıkan Cimbom’da 3 isim de formalarını geri alacak.
Morata’nın yokluğunda ileri uçta Ahmed Kutucu’nun forma giymesi bekleniyor.
Buruk yeni transferlerden Frankowski’yi de sahaya ilk 11’de sürmeyi ve sağ kanat beki ona emanet etmeyi düşünüyor.
Berkan, Jelert ve Kaan ise maça kulübede başlayacak.