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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!

        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!

        Genç müzisyenlerin müziğine kapımızı açtığımız programımız Z Frekansı'nın bu haftaki konuğu, yeni nesil Türkçe müziğin yıldızlarından Selin Geçit! "Olabilirdik", "Farkında Değildin" ve "Seni Gördüğüm An" gibi teklilerle öne çıkan Selin Geçit'le kendi müziğini, hikayesini ve dönemin müziğinin ruhunu konuştuk.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 11:46 Güncelleme: 16.02.2025 - 11:55
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        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
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        Güncel müziğin tınısını takip eden, genç müzisyenlerin platformu Z Frekansı, bu hafta yeni dönem Türkçe müziğin yükselen seslerinden Selin Geçit'i konuk etti.

        Babasının müziğe ilgisi nedeniyle 'müzikli' bir eve doğan Selin, müziğe olan yeteneği ortaya çıkınca ailesinden aldığı destekle öğrenim dönemini tiyatroların, koroların, müzikallerin içinde geçiriyor. Hep ilmek ilmek işlenen bir müzik kariyeri.

        Selin'in ailecek 12 yıl boyunca İngiltere'de yaşaması, müziğine de yansıyor. İlk şarkıları genelde İngilizce ağırlıklı, daha sonra Türkçe'ye dönüşüyor. Bu Selin'in bilinçli tercihi. Türkçe'nin derinliği çok başka.

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        Müzik kariyerini güçlü bir şekilde inşa eden Selin, 2020 yılının başında Sertab Erener'le tanışıyor. Sertab Erener, Selin'e Instagram'dan yazarak kendini tanıtıyor ve tabii ki Selin hem şaşkınlık hem de sevinç içinde kalıyor. Sertab, bugün Selin'in arkadaşı, mentoru.

        İyileşiyorum şarkısını Sertab Erener'in konserinde dinledikten sonra Selin için hangi şarkıyı söylemek istediği artık çok net.

        Selin'in yapmak istediği, başarmak istediği çok şey var. Karakteristik ve güçlü sesiyle, disipliniyle ve müzik perspektifiyle; sesini ve sahnesini ilgiyle takip edeceğiz.

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