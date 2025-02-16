Mauro Icardi - Wanda Nara düellosu

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yaşananlar, "Benim" diyen TV dizilerinin senaristlerinin bile hayal gücünü zorlayacak, senaryosunu yazsalar; "Yok artık" dedirtecek, abartılı bulunacak türden.

Wanda Nara - Mauro Icardi Birbirlerini ihanet ile suçlayan Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın aldatma suçlamalarına dönecek olursak; Mauro Icardi, Wanda Nara'nın kendisini rapçi L - Gante sahne adlı 25 yaşındaki Elian Ángel Valenzuela ile aldattığını açıkladı. Nara, bunun üzerine; "Evet, aldatıyorum, var mı ötesi" edasında L - Gante ile öpüşürken fotoğraf / video paylaştı.

Wanda Nara / L - Gante Mauro Icardi, bunun üzerine Inter Milan'da oynadığı dönemde Wanda Nara'nın takım arkadaşı Keita Balde ile de aldattığını açıkladı. Icardi, bu ihaneti; Balde'nin eşi Simona Guatieri'nin, "Eşlerimiz, bizi aldatıyor" şeklindeki telefonuyla öğrendiğini söyledi. "Kocam beni Wanda ile aldattı" Haberi Görüntüle * Simona Guatieri, ihanet sonrası Keita Balde'den boşandı. REKLAM Wanda Nara, Mauro Icardi'nin bu açıklaması sonrasında; "Hey hey! Baksana bana" edasıyla eşinin de kendisini birlikte oldukları dönemde model - şarkıcı - oyuncu China Suárez takma adlı María Eugenia Suárez ile aldattığını açıkladı. Bunu da mesajlaşmalarından öğrendiğini dile getirdi.

Wanda Nara / L - Gante Mauro Icardi, bu suçlamaya bir süre cevap vermedi. Bir zaman sonra China Suárez ile ilişki yaşadığını gözler önüne serdi. Ya Mauro Icardi, Wanda Nara ile birlikteyken gerçekten de China Suárez ile aşk yaşadı ya da Nara, suçlamasıyla Suárez'i Icardi'nin aklına düşürdü. Olanlar bunlar...

Mauro Icardi - China Suárez Yaklaşık 6 aydır süren bu suçlama düellosu son zamanlarda sosyal medya paylaşımı düellosuna evrildi. Nasıl mı? Örneğin; Bir taraf, sevgilisiyle öpüştüğü bir fotoğrafı paylaştığı anda diğer taraf, benzer bir paylaşımda bulunuyor. Bir taraf; lüks yaşadığını gözler önüne serdiği bir fotoğrafı paylaştığı anda diğer taraf, benzer bir paylaşımda bulunuyor. Bunun son örneği özel uçakla yolculuk ettiklerini gösterdikleri paylaşımları oldu. Bu durum, akıllara iki terimi getiriyor. Birincisi; psikoloji terimi olan yadsıma. Diğeri; Z kuşağı terimi olan bariyer ilişki...

L - Gante - Wanda Nara İlkel savunma mekanizmalarından olan yadsımaya göre; bunaltı doğurabilecek bir gerçeği yok saymak, görmemezliğe gelmek. Bu sayede insan acıdan kaçmış oluyor. Kişi, bunun bilincinde olmuyor. Utanç ya da suçluluk duygusu doğurabilen eski deneyimlerini, bazı özürlerini hiç olmamış, hiç yaşanmamış gibi algılıyor.

Mauro Icardi - China Suárez Bariyer ilişki terimi ise en yaygın olarak; yeni biten bir ilişki sonrası henüz ayrılık acısı aşılamamış olan eski eşe /sevgiliye dönmemek amacıyla başka bir ilişkiye başlanması olarak tanımlanıyor. Bu durumda; yeni ilişki, eski ilişkiye dönmemek için kurulmuş bir bariyer görevi görmüş oluyor.