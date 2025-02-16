Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında! İşte muhtemel 11...
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmek isterken; konuk takım da galibiyet serisini sürdürme peşinde... İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına dair tüm bilinmesi gerekenler ve F.Bahçe'nin muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika'nın Anderlecht ekibini 3-0 yenen Fenerbahçe, son 13 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı da geçerek serisini sürdürmeyi hedefliyor.
F.BAHÇE'DE 6 EKSİK!
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de müsabakada yer alamayacak.
DERBİ ÖNCESİ 2 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
LİGDE 44. RANDEVU
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 43 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 35 kez sahadan galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 4 defa kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 108 gol gönderirken, Kasımpaşa da 38 gol sevinci yaşadı. İki takım bu sezon 1'i Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere iki kez karşılaştı ve Fenerbahçe bu müsabakalardan galibiyetle ayrıldı.
F.BAHÇE SON 11 MAÇI KAZANDI
Fenerbahçe’nin, Kasımpaşa'ya karşı rekabette büyük üstünlüğü bulunurken, son yıllarda resmi maçlarda galibiyet serisi elde etti. Sarı-lacivertliler, Paşa’ya karşı 9'u lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 11 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi son olarak 2020 yılında sahasında 2-0 mağlup etti.
LİGDE 6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Jose Mourinho'nun öğrencilerinin Kasımpaşa karşılaşması öncesi Süper Lig’de 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ligin 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda berabere kalan Kanarya, sonrasında sırasıyla oynadığı Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor maçlarında hanesine 3'er puan yazdırdı.
KASIMPAŞA HEM ATIYOR, HEM YİYOR
Ligde son 3 maçını kazanan Kasımpaşa çıkış yakaladı. Ligin en golcü ekiplerinden olan Kasımpaşa, kalesini de gole kapatamıyor. Bu durumu sezon geneline de yayan lacivert-beyazlılar, puan kaybı yaşadığı müsabakalarda da gol düelloları yaşandı. Son 5 maçında ise 10 puan toplayan mavi-beyazlılar, 16 kez gol sevini yaşarken, kalesinde 17 gol gördü. Kasımpaşa, bu süreçte teknik direktör değişikliği de yaşadı. Burak Yılmaz, çıktığı 2 karşılaşmada 6 puan toplarken, Rizespor karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle ise 2 resmi müsabakadan men cezası aldı ve Fenerbahçe maçında takımının başında olmayacak.
İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i...
İRFAN CAN EĞRİBAYAT
SKRINIAR
AMRABAT
LEVENT MERCAN
OĞUZ AYDIN
FRED
MERT HAKAN
KOSTIC
TADIC