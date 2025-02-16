Yeni evlenen çiftler belki yeterince farkında değildir ama evliliklerini uzun yıllar sürdürmeyi başaran çiftler çok iyi bilecektir, evlilik büyük bir denge stratejisi üzerinde yaşayan bir kurumdur. Kendi içinde sayısız değişkeni bulunur ve eğer çiftlerin ikisi de bu değişkenlere karşı duyarlı olmaz, değişkenlerin ihtiyaç duyduğu şekilde aksiyon olmazsa evliliği yürütmek pek de kolay değildir.

Birine aşık olduğumuzda kalbimiz deli gibi çarpar ve gözlerimiz ondan başkasını görmez. Evlenmek, bu büyük duyguyu sonsuza kadar yaşayabilmenin kolay yolu gibi görünür ve aşkımızı evlilikle taçlandırmak isteriz. Yani aşk, bir evliliğin başlaması için ilk ve en gerekli adım olabilir ancak bu evliliğin devam edebilmesi için bilinmesi gereken bazı püf noktalar var. Gelin bu püf noktalar neymiş bir bakalım...

Konuşabilmek kavga etmek değildir...

Evlilikte çiftlerin en çok yaptığı hatalardan biri "şimdi kavga çıkmasın diye diye düşünüp rahatsız oldukları konular hakkında konuşmamaktır. Halbuki bir ömrü birlikte geçirmek için çıktığınız bu yolda o geçiştirdiğiniz sorunlar büyür ve yolunuza kocaman sorunlar olarak çıkmaya başlarlar. Çiftler her şeyi konuşabilmeyi, birinin konuşmak istediği bir konu ortaya çıktığında bunu bir saldırı gibi almamaları gerekir.

Aynı insan olmak zorunda değilsiniz, farklılıklarınızı kabul etmelisiniz...

Evlilik ya da büyük bir aşkın içinde olmak hele bir de çiftler çok uyumluysa çiftlere birbirlerinin aynısı olduklarını düşündürebilir ama aslında çoğu evlilikte çiftler aslında birbirinin aynısı olmaz. Aşkın büyüsü yüksekken farklı yanlarımızı göremeyiz ve partnerimizin sevdiği şeyleri o mutlu olsun diye seviyormuş gibi davranabiliriz. Ancak evlilik uzun soluklu bir yolculuktur ve pek azımız ömrünün sonuna kadar sevmediği bir şeyi seviyormuş gibi davranabilir. Çiftlerin birbirinin aynısı olmadığını kabul etmesi gerekir.

Yani birinin sevdiği bilim kurgu filmleri diğerinin ilgisini çekmeyebilir ya da köfteyi biri patatesle yemek isterken diğeri salatayla yiyebilir, bu dünyanın sonu değildir! Partneriniz sizin sevdiğiniz şeyleri sevmiyorsa bunun normal olduğunu bilin, sizin gibi olması için baskı yapmayın.

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Tartışmayı öğrenin...

Hiç tartışılmamış bir evlilik dünyada yoktur. Var diyen de muhtemelen sorunları görmezden geliyor ya da partnerlerden biri diğerini idare ediyordur. Tartışma evliliklerde olağandır ancak partnerler tartışmayı bilirse bu tartışmalardan çözüm çıkar. Muhtemelen çiftlerden birini mutsuz eden bir konu üzerine başlayan tartışmada taraflar çözümü aramaya değil de haklı çıkmaya odaklanırsa bu tartışmalar evliliğe zarar veren bir şeye dönüşebilir. Evlilikte çiftlerin ikisinin de tartışma söz konusu olduğunda aklından geçen tek şey partnerini alt etmek değil, onu ve dolayısıyla evliliklerini huzursuz eden sorunu minimum hasarla çözebilmenin önemli olduğu olmalıdır.