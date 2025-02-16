Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

"ADI GİBİ TOPÇU'NUN KRALI"

Turgay Demir (Fotomaç): İkinci yarının başından itibaren yüklenen Beşiktaş'ta, yenilen golün "sorumlusu" Rafa Silva bu kez çok şık bir vuruşla beraberliği sağlayınca moraller de düzeldi. Rashica'nın attığı golde de topun rakibe çarparak ağlara gitmesi manidardı... Immobile çıkıp Semih, Rashica'nın yerine Muçi girince sağ tarafta havalar biraz düzelse de öndeki manzara iyice kötüleşti. Semih top ezme ustası oldu. Sezon başından beri söylüyorum Beşiktaş kadrosunun ana hatları muhteşem ama detaylarda sıkıntı var. Türkiye'nin en iyi kalecisi Kartal'ın elinde, en iyi 6-8 numarası Gedson ona keza. Emirhan Topçu, adı gibi toçu'nun kralı... Rafa'yı da koydun mu al sana iskelet.