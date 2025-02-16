Kahtalı Mıçe için Adıyaman'da tören düzenlendi

Yaklaşık bir yıldır ince bağırsak kanseri ile mücadele eden 74 yaşında Antalya'da hayatını kaybeden 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, dün memleketi Adıyaman'a gönderildi.

Merhum sanatçı için Kahta'da Kahtalı Muçe Kültür Merkezi'nde veda töreni gerçekleştirildi.

Kahta Çağrı Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kahtalı Mıçe'nin cenazesi, Kahta Karşıyaka Belediye Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

KAHTALI MIÇE HAKKINDA

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1951 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. Yörede Mustafa'nın kısaltılması olarak kullanılan 'Mıçe' nedeniyle bu lakabı alan Kahtalı, ilkokulu Kahta Kubilay İlkokulu'nda okudu.

Çocukluğunda, çoğunlukla pamuk tarlasında çalışmaya gittiği için ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise dışardan sınavlara girerek aldı.

17 yaşından itibaren Kahta'da düğün ve konserlerde türküler söylemeye başladı. 1975- 1985 yılları arasında albüme dökülemeyen ve resmi kayda geçmeyen albüm kayıtları yaptı. 1980 ihtilalinden sonra Kürtçe şarkı söylediği için 1 yıl cezaevinde kaldı.

İlk albümü 'Kara Gözlüm'ü memleketi Adıyaman'da yaptıktan bir yıl sonra İstanbul'a giderek çıkardığı 'Gurbet Kuşu' albümüyle şöhreti yakaladı.

Ahmet Sezgin, Nuri Sesigüzel, Mahsuni Şerif, Sami Kasap gibi sanatçıların parçalarını da seslendiren Kahtalı'nın 1975 yılında evlendiği Hülya hanımdan 2 kız, 2 erkek 4 çocuğu var.

'Aslan' olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla 'Kahtalı' olarak değiştirdi.

KAHTALI MIÇE ALBÜMLERİ

Kara Gözlüm (1985)

Gurbet Kuşu (1986)

Dilek Dağı (1987)

Dünden Bugüne Gazellerimiz (1988)

Acı Günlerim (1989)

Tanımaz Olaydım-Son Günlerde (1991)

Böyle Olur mu-Nerdesin (1993)

Şu Gurbetin Garibiyim (1995)

Dön Babom-Çıkalım Nemrut Dağına (1996)

Adaklar Ettim-Zelğo Can (1997)

Damımıza Kar Yağdı (1999)

Usta ile Çırak (2002)

Tık Dedi (2003)

Ben Adamı Gözlerinden Tanırım (Şiirler) (2003)

Düğünümüz Şen Ola-Mıçe Babo (2006)