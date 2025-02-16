Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahtalı Mıçe için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Aslan'ın vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı
'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, 74 yaşında Antalya'da hayatını kaybetti. Kahtalı Mıçe, yaklaşık bir yıldır ince bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu.Kahtalı Mıçe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Aslan'ın vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda; "Halk müziğimizin usta isimlerinden, türküleriyle Anadolu'muzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.