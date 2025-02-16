Yaklaşık bir yıldır ince bağırsak kanseri ile mücadele eden 74 yaşında Antalya'da hayatını kaybeden 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, dün memleketi Adıyaman'a gönderildi.

Burada düzenlenen törende, yakınları ve sevenlerinden helallik alındı, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, törendeki konuşmasında, Mustafa Kahtalı'ya Allah'tan rahmet diledi.

Aydın, "Üzgünüz, büyük değerimizi kaybettik. Adıyaman'ı en iyi şekilde temsil eden Türkiye'de gerçekten iyi yerde konumlanan ve herkesin saygı duyduğu insanı uğurlamanın hüznü içerisindeyiz" dedi.

Adıyaman Valisi Osman Varol da Mustafa Kahtalı'ya Allah'tan rahmet dileyerek, "Zor bir günde bir aradayız. Bu acı günde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Mustafa Kahtalı'nın kızı Venda Kahtalı da babalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktararak, "Babam doğduğu toprakların yanı sıra bu coğrafyada kederini, mutluluğunu türküleriyle aktardı. Toplumsal hafızanın yaşayan ender isimlerindendi. Kızı olarak değil onu tanımış bir insan olarak onur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Cenaze törenine Mustafa Kahtalı'nın yakınlarının yanı sıra, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, siyasi parti temsilcileri, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Kahta Çağrı Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, Kahta Karşıyaka Belediye Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

KAHTALI MIÇE HAKKINDA

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1951 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. Yörede Mustafa'nın kısaltılması olarak kullanılan 'Mıçe' nedeniyle bu lakabı alan Kahtalı, ilkokulu Kahta Kubilay İlkokulu'nda okudu.

Çocukluğunda, çoğunlukla pamuk tarlasında çalışmaya gittiği için ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise dışardan sınavlara girerek aldı.