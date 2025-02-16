Batıda yağmur ve sağanak var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinin de aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Bulutlu 10° Ankara Güneşli 13° İzmir Kısmen Güneşli 18° Antalya Güneşli 16° Trabzon Bulutlu 12° Bursa Parçalı Bulutlu 11° Adana Kısmen Güneşli 19° Diyarbakır Bulutlu 9° Gaziantep Kısmen Güneşli 11° Ağrı Bulutlu -2°

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi de bulunuyor.

Fotoğraf: AA