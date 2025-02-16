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        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!

        Adana'da kahreden bir olay meydana geldi. Kentte endoskopi işlemi sırasında bağırsağı delinen Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 10:40 Güncelleme: 16.02.2025 - 10:40
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        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
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        Adana'da endoskopi işlemi sırasında bağırsakları delinen Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen (46), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Özel Kalem Müdürü ve aynı zamanda basın danışmanı olan Meral Kara Delen, 14 Şubat’ta ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne giderek rahatsızlığı nedeniyle muayene olmak istedi.

        SEPTİK ŞOKA GİRDİ

        Prof. Dr. Y.G. tarafından yapılan endoskopi işlemi sırasında Delen’in bağırsakları delindi. Septik şoka giren Delen, hemen ameliyata alındı. Aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde delinen bağırsağı dikilen Delen yoğun bakıma alındı. Ancak Delen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Meral Kara Delen’in ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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        #Meral Kara Delen
        #haberler
        #adana
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