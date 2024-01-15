Ferizlili terzi 46 yıldır iğne ipliği elinden bırakmıyor

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Şükrü Ak, 46 yıldır aynı dükkanda terzilik mesleğini sürdürüyor.

Uzun zaman çırak olarak çalıştıktan sonra askerliğini bitiren terzi ustası Ak, ailesinin desteğiyle doğup büyüdüğü Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dükkan açtı.

Yıllardır aynı mekanda müşterilerine hizmet veren Ak, çırak yetiştirecek eleman bulmakta zorlansa da mesleğini severek icra etmeye devam ediyor.

Evli, 3 çocuk ve 6 torun sahibi Ak, AA muhabirine, 46 yıldır bayram tatil demeden çalışarak ailesinin ihtiyaçlarını karşıladığını anlattı.

Şu anda çırak ve kalfa bulamadıklarını, yetiştirecek eleman olmadığı için kendilerinin mücadele verdiğini aktaran Ak, gençlere meslek belgelerini mutlaka almalarını tavsiye etti.