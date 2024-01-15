Ahmet Kural: Bu sefer hiçbir sıkıntı olmadı

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"TAMAMEN GÜLÜNSÜN İSTEDİK"

• 'Efsane'nin hikâyesinin çıkış kaynağı nedir? Tamamen hayal ürünü mü yoksa yaşanmışlıklara dayanıyor mu?

Selçuk Aydemir... Ben hiç tamamen hayal ürünü bir şey yazamadım. 'Dıştan yazma - içten yazma' diye ayırıyorlar ya hadiseyi, ben dıştan yazamıyorum. Bir olayı görüp de "Şöyle karakterler yaratayım" diyemiyorum. Ben mevzuyu içeriden çıkartma tekniğiyle gidiyorum. O yüzden her yaptığım işte, beni yakından tanıyanlar da biliyorlar; "Bu şu an bu evreyi anlatıyor" diyebiliyorlar. Ahmet ile de çok konuşmuştuk; ben aslında daha fantastik bir dizi yapma niyetindeydim. Spiritüel dünyanın komedisini yapmak istiyordum. Gerçekten büyülerin, sihirlerin olduğu, fantastikle komediyi birleştirmek istiyordum.

Ahmet Kural... Aslında bizim işimiz yine fantastik oldu.

Selçuk Aydemir... Fantastik ama burada biraz daha diğerinin ön hazırlığı gibi oldu ve bizi heyecanlandıran daha fantastik bir şeydi. Biraz daha ayakları yere basan bir hale getirmemizin sebebi de 'Özgür' karakteri oldu. Buradaki ailenin o seçimi bir süre içerisinde yapıp bir oy birliğine varamamaları durumunda helak olacak olmaları ve o alışkın olduğumuz helak alametlerinin teker teker başlarına geliyor olması. Ayrıca, birbirleriyle mücadele ederken bir yandan da doğa üstü güçlerle mücadele halinde olmaları ve karakterin asla kazanamayacağı bir savaşın içerisine girmesi bana hep komik geliyor. Kendinden çok büyük bir rakibi var ve hiçbir şansı yok ama inatla da denemeye devam ediyor. Ben, o komediyi çok seviyorum ve burada bizim çok ilgimizi çekti. Aslında filmin içerisinde bir seçim parodisi de var. Buradaki zaman mefhumunu, biz gerçekten bunların ailecek helak olmasın bağlayalım ve bu diğer taraftan da bir B hikâye olarak böyle devam etsin istedik. Ve bu çok heyecanlandırdı. O yüzden bu projeye yöneldik. Ben hadisenin daha merkezine koyacaktım ama buradaki, bir ailenin başından geçen bir ölüm tehlikesi üzerine birleşme, oylama muhabbeti çok komik çıktı.

Ahmet Kural... Aslında filmi izlediğimiz zaman başka bir hikâye çıktı. Hikâye derken, daha başka bir tarz çıktı. Film kurgudan çıktı ve öyle bir şey olmuş ki, bir kötü karakter var bir de iyi taraf var. Bu kötünün mü üzerine gidelim yoksa daha mı komik olsun kısmında Selçuk, son kararı çok güzel verdi.

Selçuk Aydemir... Ben, ilk başta filmi iki farklı versiyon yaptım. "Film hangisi olacak?" diye bir karar verecektik. Çekimden sonra benim yönetmen kurgum maksimum 15 gün sürer. Burada, bir kapandım, 45 gün... "Bir sorun var galiba" dediler. Ben de "İki versiyon izleteceğim, bir bakalım" dedim. Beraber ilkini izledik ve çok değişikti. Her anlamda çok değişik bir şey oldu. "Tamam dedik. Ahmet, ikizleri oynuyor. Diğer karakter aslında kötü ki bence iyi karakter gibi görüyoruz. Haliyle 'Özgür' karakterinin üzerine gittiğim versiyonu izledik. "Nasıl yapalım? Hangi versiyon olsun?" diye oturup Ahmet ile konuştuk.

Ahmet Kural... İlkinde 'Özgür'e çok üzülüyorduk. "Bu aile, bu çocuğa neden böyle yapmış?" derken "Boş ver, gülsünler" dedik. Tamamen gülünsün istedik.

Selçuk Aydemir... Ama ilk defa böyle bir şey konuşuyor olmak da çok güzeldi. Filmin dokusunu belirlerken, sadece esprileri dizmek değil, "Bu filmde bir mesele var, bu meseleyi buraya koyalım mı veya hangi ölçüde koyalım?" konusuna da karar verdik.

Ahmet Kural... Bir de ikiz oynamanın verdiği bir şey de vardı. Sadık'ı oynarken; "Sadık, bunu yaptı" diyorum. 'Özgür'ü oynarken; "Özgür, yapmaz" diyorum. Başka bir tarafa gidiyor olay... "Böyle yapmasa mıydı?" diye ikisinin arasında kalan bir kurguydu.

Selçuk Aydemir... Ama işte o çok keyifli... Filmi bu tarafa bölelim, bu oynama olayını ben çok seviyorum. Burada da Gökhan (Tiryaki), Ahmet ve bütün ekiple birlikte, "Bu filmi ne tarafa çekeceğiz?" diye konuşup karar verdik. Bu yüzden proje lego gibiydi. Daha sonra biraz da Ahmet'in, "Gel, bunu tamamen komediye vuralım" demesiyle bazı marjinal şeylerden kaçındım.

Ahmet Kural... Karakterin yüzünde nur yok ki, sevmemiz de lâzım mecbur. O yüzden Selçuk hoca öyle bir kurguya gitti.