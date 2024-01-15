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        Sakaryalı girişimci çift, devlet desteğiyle kurdukları tesiste yıllık 200 ton kültür mantarı üretiyor

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 22 yıl önce aile işletmesi olarak başladıkları mantar üretimini aldıkları devlet desteğiyle genişleten girişimci çift, yılda 200 ton ürünü iç piyasaya sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 12:01 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:23
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        Sakaryalı girişimci çift, devlet desteğiyle kurdukları tesiste yıllık 200 ton kültür mantarı üretiyor
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 22 yıl önce aile işletmesi olarak başladıkları mantar üretimini aldıkları devlet desteğiyle genişleten girişimci çift, yılda 200 ton ürünü iç piyasaya sunuyor.

        Sevim ve Mustafa Ay çifti, 2002'de kurdukları küçük işletmelerini, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında aldıkları yüzde 50 hibeyle 2016 yılında 300 ton kapasiteli tesise dönüştürdü.

        Yine bakanlık desteğiyle geçen sene tesise güneş enerji sistemi (GES) kuran ve elektrik ihtiyacının büyük kısmını buradan karşılayan çift, sıfır atık prensibiyle atıklarını bitkisel üretim yapan ve torf imal eden firmalara ücretsiz veriyor.

        Mustafa Ay, AA muhabirine, tesislerinde 10 kadın işçiyi istihdam ettiklerini ve eşiyle kadınlara iş imkanı sağlamaktan onur ve keyif duyduklarını dile getirdi.

        Bir personellerinin yeni emekli olduğunu aktaran Ay, "Bizim de ilk mutluluğumuz bu oldu çünkü bizde çalışarak emekli olan ablamızı görmek bizi çok mutlu etti." dedi.

        Ay, eşiyle amatör olarak başladıkları yolculukta 2012'de üretimi arttırmaya ve bölgede istihdam oluşturmaya karar verdiklerini anlatarak, yıllık 200 ton üretim yapan tesisin bina ve makine ekipman kurulumunu Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle 2016'da tamamladıklarını ifade etti.

        - "Dünya standartlarına uygun tesis haline getirmek istiyoruz"

        Ürettikleri mantarı başta Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin her yerine taze olarak gönderdiklerini belirten Ay, kapasitelerini daha da arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

        Ay, sıfır atık prensibiyle hareket ederek hasat işlemlerinin ardından oluşan atıkları bitkisel üretim yapan ve torf imal eden firmalara ücretsiz verdiklerini kaydetti.

        Kaliteli üretim yaparak bölgedeki tüketicilere taze ürünleri ulaştırmayı amaçladıklarından bahseden Ay, "Nihayetinde ise bunu ihracat aşamasına getirmek istiyoruz ama işletmemiz ihracat için şu an küçük. Bunu daha da geliştirip, daha modern, dünya standartlarına uygun tesis haline getirmek istiyoruz. Hedefimiz budur." diye konuştu.

        Ay, yurt dışı satış için gelen teklifleri değerlendirdiklerini, ilerleyen süreçte ülke ihracatına katkı yapmayı istediklerini de sözlerine ekledi.

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