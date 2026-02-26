Sakarya'da hafif ticari araç ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.



Bileciler Mahallesi'nde A.K. (22) idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile karşı yönden gelen H.Y'nin (51) kullandığı plakası öğrenilemeyen panelvan çarpıştı.



Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Emel K. (43), Ö.E. (37) ve O.S.G. (47) yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Emel K. kurtarılamadı.

