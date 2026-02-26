Canlı
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da hafif ticari araç ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 23:54 Güncelleme:
        Bileciler Mahallesi'nde A.K. (22) idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile karşı yönden gelen H.Y'nin (51) kullandığı plakası öğrenilemeyen panelvan çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Emel K. (43), Ö.E. (37) ve O.S.G. (47) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Emel K. kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

