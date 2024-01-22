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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'da "İki Bavul Dolusu Hapşu ile Turşu" çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:04 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:16
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya'da "İki Bavul Dolusu Hapşu ile Turşu" çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

        Büyükşehir Belediyesi ocak ayı kültür-sanat takviminde yer alan oyun, AKM'de miniklerin beğenisine sunuldu.

        İki ayrı seansta yapılan gösteri çocukları eğlendirirken, aynı zamanda bilgilendirdi.

        Miniklerin iletişim becerilerini, kişisel gelişimlerini, örf ve adetleri eğlenceli sahnelerle öğreten oyun ailelerin de beğenisini kazandı.

        - SUBÜ ile Karabük Üniversitesi iş birliği yapacak

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Karabük Üniversitesi arasında akademik ve "Sosyalfest" kurumsal paydaş işbirliği protokolleri imzalandığı bildirildi.

        SUBÜ'den yapılan açıklamada, protokollerin SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık tarafından imzalandığı bildirildi.

        Protokollerle iki üniversite arasında çeşitli alanlarda ortak araştırmalar, projeler ve etkinliklerin düzenlenebileceği, öğrenci değişimi yapılabileceğini, ortak lisans ve yüksek lisans programları yürütülebileceği belirtilen açıklamada, "Ayrıca 'Sosyalfest' kurumsal paydaş işbirliği protokolü kapsamında SUBÜ, 'Sosyalfest'e uygulama desteği, iletişim ve tanıtım desteği ve katılım desteği verecek. 2-3 Mart 2024'te KBÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 'Sosyalfest', Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası sosyal bilimler festivali olma özelliğini taşıyor." ifadesi kullanıldı.

        Programda, KBÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm ve SUBÜ Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) Müdürü Doç. Dr. Barış Boru'nun da yer aldığı bildirildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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