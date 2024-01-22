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        Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan memleketinde anılacak

        Diyarbakır'da uğradıkları silahlı saldırıda 5 polis memuruyla şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 23. yılında, memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenecek törenle anılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:44 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:44
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        Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan memleketinde anılacak
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        Diyarbakır'da uğradıkları silahlı saldırıda 5 polis memuruyla şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 23. yılında, memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenecek törenle anılacak.

        Hendek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Emniyet Müdürü iken 2001 yılında uğradıkları silahlı saldırıda 5 polis memuruyla şehit olan Okkan için memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde mezarı başında anma programı düzenlenecek.

        Hendek Belediyesi ve Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında, sevenleri, Şehit Emniyet Müdürü Okkan için, 24 Ocak Çarşamba günü saat 10.30'da Hendek Aile Kabristanlığı'nda bir araya gelecek.

        Her yıl olduğu gibi Diyarbakır'dan gelecek sporcular ve heyet, Okkan'ın mezarına Diyarbakır'dan getirecekleri topraklardan serpip, karanfil bırakacak.

        Mezarlıktaki törenin ardından protokol üyelerinin katılımıyla Tepecik'te bulunan Şehit Ali Gaffar Okkan Camii'nde tüm şehitler için mevlidi şerif okunacak, ardından Aşevi'nde yemek ikramı yapılacak.

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