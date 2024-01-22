Sakarya'da eskrim turnuvası devam ediyor Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet takviminde yer alan "10, 12 ve 14 Yaş Altı ile Gençler Epe-Flöre-Kılıç Açık Turnuvaları" Sakarya'da sürüyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet takviminde yer alan "10, 12 ve 14 Yaş Altı ile Gençler Epe-Flöre-Kılıç Açık Turnuvaları" Sakarya'da sürüyor.

Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde; 10, 14 yaş altı kızlar ve 12 yaş altı erkekler epe müsabakaları yapıldı.

Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği turnuvaya, sporcu aileleri ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Denizli, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Van ve Zonguldak'tan 1640 sporcu organizasyonda mücadele ediyor.

Turnuva, 29 Ocak Pazartesi günü sona erecek.