Trabzonspor - Galatasaray maçı yazar yorumları: "Doğru bilgi zamanı!"

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ERMAN TOROĞLU: İSTANBUL'DAKİ SONUÇ GALATASARAY'A YARADI Yukarıdaki çekişme devam ediyor. Biri sahasında hem futbolcularıyla hem de teknik adamıyla hatalar yapınca Samsunspor'a puan verdi. Hiç beklemiyorlardı. Trabzon'da da Galatasaray, rakibini eksik yakalayınca hiç acımadı. Arada büyük fark vardı kalite olarak. Zaten bu da skora yansıdı. Bunlar öyle maçlar ki Fenerbahçe'nin İstanbul'daki beraberliği, Galatasaraylı futbolculara tabii doping oldu.

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Galatasaray böyle bir sonuçtan sonra iştahla Trabzonspor'un önüne çıktı. Zorlu deplasmanda doğru oynadılar, güzel goller attılar, maçı da rahat rahat kazandılar. Zaten bu kadar eksik Trabzonspor karşısında başka bir sonuç düşünülemezdi. İki takım için de şu klasik cümleyi söylemek lazım: Yola devam... (SABAH)