Trabzonspor - Galatasaray maçı yazar yorumları: "Doğru bilgi zamanı!"
Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yenen Galatasaray, lider Fenerbahçe'yi yakaladı. Haftaya Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde giren sarı-kırmızılı ekip, rakibinin sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından hata yapmadı. Karadeniz'den farklı galibiyetle dönen "Cimbom" puanını 54'e çıkardı ve sarı-lacivertlilerle puanları eşitledi. Spor yazarları, Galatasaray'ın aldığı farklı galibiyeti değerlendirdi
BÜLENT TİMURLENK: DOĞRU BİLGİ ZAMANI!
Evinden uzakta portatif bir analog radyoda bol cızırtılar arasında bir müziği ararsın da bulamazsın ya öyle başladı Galatasaray oyuna. Ayağının ayarı düzgün kimse yoktu sahada. Oysa ki Okan Buruk bir büyük maça daha iyi hazırlanmıştı. Taşların yerine oturması budur. Defans temelli Kaan'ın sol bekte Visca'yı karşılayacağı, güçlü fiziğiyle Barış'ın bu sezon ligde ilk kez 11 çıkan Hüseyin'in üzerine yürüyeceği ve gezgin oyunu, adam eksiltme yeteneğiyle Zaha'nın rakibin iki stoperinin dengesini bozacağı bir oyun.
Bu devrede skor avantajıyla geçiş oyunu geçen sezonun iki referans maçı Başakşehir ve Fenerbahçe derbilerini hatırlattı elbette. Aktürkoğlu savunma için de çok çalıştı, 2 golle de kendine geldi. Zaha için de bu bir ton moral demek! Temiz asistler ve usta vuruşlarla farka koştu Galatasaray. Trabzon'a "Davinson'un 12 milyonluk artı opsiyonu", "Buruk'un ödenmeyen maaşı" gibi organize dezenformasyonların kuru gürültüsüyle gelmişlerdi. Doğru bilgi şu: "Puan farkını kapattılar, 5 gol atıp döndüler." (SABAH)
MEHMET AYAN: ŞAHESER
Afrika Kupası’ndaki Hakim, Bakambu; sakat Olivera, yedek Icardi, Ndombele, Tete ve Davinson… Bu eksikliklerin sonrasındaki 11 dahi Trabzonspor’dan kadro kalitesi olarak Trabzonspor’a galebe çaldı. Trezegue, Pepe ve Onuachu’nun Afrika Kupası’nda olması, Abdülkadir’in kadro dışı Bakasetas’ın yedek olması aradaki KALİTE FARKI’nı kapatacak unsurlar değildi.
18.00’de Fenerbahçe’yi yakalama şansı olan Galatasaray İsmail hocanın “psikolojik üstünlük bizde” dediği ortamda rakibini 21.00’de yakaladı. İyi oyun, bol gol, büyük bir rakibe karşı alınmış sükseli bir galibiyet ile bu gecenin üstünü Galatasaray oldu. Galatasaray bileğinin hakkıyla nefis bir galibiyet aldı, önü sonu ardı başı tam bir ŞAHESER idi… Okan hoca ve oyuncuları kutlamalı. (HABERTÜRK)
UĞUR MELEKE: ZAFERİN GURURLU MİMARI OKAN BURUK
Zaha, Barış, Kaan ve Kerem’in skora katkı yapmaları, derbi stratejisinin başarısıdır. Okan Buruk’un dünkü stratejisiyse Kayseri maçının başarılı son 20 dakikasından esinlenmişti. Kayseri önünde son bölümde sol bekte Kaan’lı, sağ açıkta Barış’lı düzen atak sürekliliği sağlamış, zaten galibiyet de Barış’ın kazandırdığı penaltıyla gelmişti.
Buruk o modele sadık kaldı, dün sol bekte Kaan, merkezde Kerem Demirbay, sağ açıkta Barış’ın yerlerini korudu. En uçta ise sürpriz rol Zaha’nındı. Hem Barış, hem Kaan, hem Kerem, hem de Zaha’nın dün gol ya da asist katkısı vermiş olmaları, Okan Buruk’un derbi stratejisinin başarısının kanıtı. (HÜRRİYET)
LEVENT TÜZEMEN: PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA
Zaha'yı santrfora, Barış'ı sağ kanada, Kaan Ayhan'ı da sol beke koyarak başlattı. Okan Hoca'nın bu doğruları, en zor deplasmanda G.Saray'ın maçı farklı kazanmasını sağladı. Santrfor Zaha iki kaliteli gol atarken sol bekte görev yapan ve hücuma çıkan Kaan Ayhan'a golde asist yaptı. Kaan'ın da vuruşu çok kal-i teliydi. Barış Alper de Zaha'ya gol asisti yaparken enerjisiyle, gücüyle, mücadelesiyle Trabzonspor'un sol kanadını dağıttı.
Trabzon galibiyeti G.Saray'a öz güven getirecektir. Şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlük sağlayacaktır. Gövdeli galibiyet ile G.Saray'ın yeniden rayına oturup ritmini yakalayacağını düşünüyorum. İcardi ile Sanchez'in dönüşü de Okan Hoca'nın elini güçlendirecektir. (SABAH)
OSMAN ŞEHNER: BÜYÜK BİR GALİBİYET OLDU
Zirve yarışında Galatasaray’ın kazanmaya mecbur olduğu bir maçtı. Bunun için de takımdaki bütün futbolcuların isteği, kazanma hırsı, arzusu üst seviyedeydi. Okan hocanın Halil’i kulübeye alışı, Zaha’yı santrfor mevkisine kaydırması, Barış Alper’i sol bekten alıp Sacha Boey’in önüne koyması, Kaan Ayhan’ı da sol bekte oynatması olumlu anlamda sarı-kırmızılıların bütün futbolunu değiştirdi.
Zaha iki gol attı, Barış Alper sağ tarafı otoban gibi yaptı. İlk golün asisti ondan geldi. Kerem Demirbay arkada oynamasına rağmen mükemmel bir gol pası verdi. Kaan Ayhan harika bir gol attı ve Cim-Bom’un iki topu da direkten döndü. Uzun zamandan beri böyle bir Galatasaray seyretmiyorduk. Demek ki bundan sonraki maçlarda Icardi tam hazır olana kadar, Zaha en uçtaki adam görevini iyi yapacak. (MİLLİYET)
FIRAT AYDINUS: BURUK'UN ZAHA TERCİHİ ZAFERİ GETİRDİ
Trabzon’da nasıl oynaması gerektiğini çok iyi bilen bir G.Saray vardı. Mauro İcardi ve Halil Dervişoğlu alternatifleri varken, Okan Buruk ikisini birden yedek bırakıp sürpriz biçimde Wilfried Zaha’yı santrfor oynattı. İlk 45 dakikada Boye-Barış ikilisi sağ kanadı çok etkili kullandı. Bununla birlikte Zaha açık alanları iyi değerlendirerek Trabzonspor defansını bir hayli zorladı.
Geldiği günden bu yana CV’sine yakışır performans gösteremediği için tepki gören Zaha, büyük maçların oyuncusu olduğunu Manchester United deplasmanından sonra Trabzonspor karşısında da gösterdi ve çok klas bir gol atarak Galatasaray’ın ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasını sağladı. (HÜRRİYET)
ERMAN TOROĞLU: İSTANBUL'DAKİ SONUÇ GALATASARAY'A YARADI
Yukarıdaki çekişme devam ediyor. Biri sahasında hem futbolcularıyla hem de teknik adamıyla hatalar yapınca Samsunspor'a puan verdi. Hiç beklemiyorlardı. Trabzon'da da Galatasaray, rakibini eksik yakalayınca hiç acımadı. Arada büyük fark vardı kalite olarak. Zaten bu da skora yansıdı. Bunlar öyle maçlar ki Fenerbahçe'nin İstanbul'daki beraberliği, Galatasaraylı futbolculara tabii doping oldu.
Galatasaray böyle bir sonuçtan sonra iştahla Trabzonspor'un önüne çıktı. Zorlu deplasmanda doğru oynadılar, güzel goller attılar, maçı da rahat rahat kazandılar. Zaten bu kadar eksik Trabzonspor karşısında başka bir sonuç düşünülemezdi. İki takım için de şu klasik cümleyi söylemek lazım: Yola devam... (SABAH)
ERMAN ÖZGÜR: ÇOK DEĞERLİ GALİBİYET
Okan Buruk’un maç başlangıcı seçimleri ilk yarıda karşılığını buldu. Sol bekte Kaan Ayhan seçimi Visca’ya karşı daha emniyetli, aynı pozisyonda oynayıp çok hata yapan Barış Alper’in sağ önde tercih edilmesi ise daha üretken bir görüntü verdi. Aynı zamanda kenarda istenileni veremeyen Zaha’nın santrforda iyi iş çıkarması ve attığı gol Galatasaray için taşların yerli yerine oturduğu bir oyunla tabela avantajını da getirmiş oldu. (FANATİK)
SERKAN KORKMAZ: PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK
Fenerbahçe'nin evinde puan kaybettiği günde Trabzon gibi bir deplasmanda böylesine rahat kazanmak, bir süredir gündemde olan "psikolojik üstünlük" konusundan bahsetmek için hayli erken olduğunu ispatladı. Bu lig son haftaya kadar iki şampiyonluk adayının kıyasıya mücadelesine sahne olacak belli ki…
İlk kez santrfor oynayan Zaha'nın, Icardi'nin döndüğü maçta attığı gollerle yıldızlaşması çok manidardı. Buruk, bu gelişmeyle -belki- Demiray'ı "on numara", Aktürkoğlu'nu "sağ açık" olarak kullanmayı da deneyebilir. Keza; ezberini her bozduğunda takıma pozitif bir katkı gerçekleşiyor. (FOTOMAÇ)