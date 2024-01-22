Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi gerçekleşti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine kulüp temsilcileri katıldı. İşte son 16 turundaki eşleşmeler...
Giriş: 22.01.2024 - 14:16 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:24
1
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunda müsabakaların tamamlanmasının ardından son 16 turu kura çekimi gerçekleşti.
2
Gaziantep FK - Fenerbahçe
3
Galatasaray - Bandırmaspor
4
Antalyaspor - Beşiktaş
5
Gençlerbirliği - Trabzonspor
6
RAMS Başakşehir - Atakaş Hatayspor