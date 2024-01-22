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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu! - Bursa haberleri

        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!

        Bursa'da, eğlence merkezinde gördüğü eski sevgilisi 34 yaşındaki Sibel Kahraman'ı zorla dışarı çıkarıp bindirdiği otomobilinde, yüzüne attığı 9 kafa darbesiyle yaralayan tutuklu sanık 51 yaşındaki İrfan Şahin'in, 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Suçlamaları reddeden Şahin, Kahraman'ın, evine girerken düştüğünü iddia etti. Kahraman ise eski sevgilisinin daha önce de şiddet uyguladığını ve vücudunda sigara söndürdüğünü söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 11:01 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:03
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        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
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        Bursa'da Sibel Kahraman (34), 2013'te erkek arkadaşı İrfan Şahin (51) ile tanıştı. Uzun süre birliktelikten sonra Kahraman, 2022'de iddiaya göre, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü Şahin'den ayrılmaya karar verdi.

        EĞLENCE MERKEZİNDE SALDIRDI

        DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine Şahin, farklı tarihlerde Kahraman'ın evine ya da iş yerine gidip, rahatsız etmeye başladı. 2023 Eylül'de kız arkadaşı ile eğlence merkezine giden Kahraman, saat 04.00 sıralarında kendisini takip eden eski sevgilisinin saldırısına uğradı.

        YÜZÜNE 9 KEZ KAFA ATTI

        Şahin, eski sevgilisini zorla otomobile bindirdi. Kız arkadaşının ise arka koltukta oturmasına izin veren Şahin, otomobiliyle eğlence merkezinden ayrılırken kendisine tepki gösteren Sibel Kahraman'ın yüzüne 9 kez kafa atıp yaraladı.

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        ARACA BİNDİRİP BİR DAHA DARP ETTİ

        Yüzü tanınmayacak duruma gelen Kahraman, aracın kırmızı ışıkta durması üzerine kız arkadaşı ile araçtan inip yardım istedi. Şahin, otomobiline tekrar zorla bindirdiği kadına hakaret edip şiddet uygulayıp evinin önüne getirerek, "Hadi şimdi git ve şikayet et" diye bırakıp uzaklaştı.

        ŞİKAYET ÜZERİNE TUTUKLANDI

        Polis merkezine giden Sibel Kahraman, eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Sevk edildiği devlet hastanesinde aldığı kafa darbeleriyle yüzünde saptanan kırıkların, Kahraman'ın, hayat fonksiyonlarını hafif derecede etkileyecek nitelikte olduğu belirlendi. Kahraman, olaydan 1 gün sonra polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

        "KESİNLİKLE ŞİDDET UYGULAMADIM"

        Verdiği ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Kahraman, "Ben Sibel'e kesinlikle şiddet uygulamadım. O akşam kendisiyle eğlence merkezinde karşılaştık. Gecenin ilerleyen saatlerinde, yanımda oturan Sibel ile arka koltuğa geçen arkadaşını Sibel'in evine bıraktım. Onlar araçtan inip, apartmana girene kadar arkalarından baktım. Bu arada gürültü duydum. Yanına gittiğimde Sibel'in burnunun üst kısmında kanama olduğunu görünce yardım amacıyla burnuna buz tuttum. Sonra da yanlarından ayrıldım. Ben Sibel'e kesinlikle şiddet uygulamadım. Masumum" dedi.

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        SORUŞTURMA 3 AY SÜRDÜ

        Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yaklaşık 3 ay süren soruşturma sonrası, İrfan Şahin hakkında, 'Kasten yaralamak', 'Kadına karşı tehdit', 'Hakaret, cebir-tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak´ suçlarından toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle asliye ceza mahkemesinde dava açıldı.

        Şahin'in yargılanmasına Bursa 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanığın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, Sibel Kahraman ve ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu.

        "BU CÜSSEMLE NASIL 9 KAFA ATABİLİRİM"

        Savunmasında da emniyette verdiği ifadesini tekrar eden ve suçlamaları kabul etmeyen İrfan Şahin, Sibel Kahraman'ın düştüğünü iddia ederek, "Olaydan 1 gün önce eğlence mekanında Sibel ile karşılaştık. Sibel'in yanında arkadaşları vardı. Sibel yanıma gelerek bana sarıldı. Benim yanımda 2 kadın vardı ve oturmasına müsaade etmedim. Kendisi sorun çıkartmaya başlayınca, konuşmak için kolundan tutup dışarı çıkardım. Yanındaki arkadaşı olaylar büyümesin diye polisi aramış. Olay büyümesin diye hepimiz evlerimize gittik. Olay günü başka bir eğlence mekanında, Sibel ile karşılaştık. Sibel yine masama geldi. Yine kolundan tutup dışarı çıkmamız gerektiğini söyledim.

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        "BİR ANDA YERE DÜŞTÜ"

        O anda kavga büyümesin diye, 'Arabada konuşalım' dedim. Sibel arabaya bindi, çok alkollüydü. Onu evine bıraktım. O esnada Sibel evine girerken, bir anda alkolün etkisiyle yere düştü ve burnu kanamaya başladı. Hemen eve girip buz tuttum. Sibel'e 9 kafa atmadım 1.90 metre boyunda adamım, bu cüssemle nasıl 9 kafa atabilirim? Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

        "ÇOCUKLARIMI KAÇIRMAKLA TEHDİT ETTİ"

        Sibel Kahraman ise ifadesinde, kendisine cinsel içerikli mesajlar attığı gerekçesiyle ayrıldığı İrfan Şahin'in, daha önce de çocuklarını kaçırmakla tehdit ettiğini söyledi. Şahin'den daha önce de şiddet gördüğünü iddia eden Kahraman, "İrfan, yalan söylüyor. Her gittiğimiz mekanda zorla beni dışarı çıkarıyor. Olay günü kolumdan beni dışarıya çıkardığı gün güvenlik görevlilerine kaşımı kaldırarak, zor durumdayım deyip yardım istedim. Bana defalarca kafa attı. Aracını yol kenarına çekip kafa attı. Hepsini hatırlıyorum. İrfan Şahin, geçmiş zamanlarda vücudumda defalarca sigara söndürdü. Şikayetim devam ediyor" diye konuştu.

        EĞLENCE MERKEZİNDEN ÇIKARMA ANI KAMERADA

        Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Şahin'in, Sibel Kahraman'ı eğlence merkezinden zorla çıkardığı anların yer aldığı görüntüler dava dosyasına girerken, İrfan Şahin´in, tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksik evrakın giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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