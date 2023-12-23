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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son Dakika Haberleri: Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! İşte saldırgan hakkında istenen ceza! - Bursa haberleri

        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! İşte istenen ceza!

        Bursa'da, gittiği eğlence merkezinde gördüğü eski sevgilisi olan 33 yaşındaki Sibel Kahraman'ı buradan zorla çıkartıp, bindirdiği otomobilinde yüzüne attığı 9 kafa darbesi ile yaralayan tutuklu sanık 50 yaşındaki İrfan Şahin hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede eski sevgilisini, hayati tehlike oluşturacak şekilde dövdüğü belirtilen Şahin hakkında, toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 13:46 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:20
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        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! İşte istenen ceza!
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        Bursa'da Sibel Kahraman (33), 2013 yılında erkek arkadaşı İrfan Şahin (50) ile tanıştı. Uzun süre birliktelikten sonra Sibel Kahraman geçen yıl iddiaya göre kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü İrfan Şahin'den ayrılmaya karar verdi.

        ESKİ SEVGİLİSİNİN SALDIRISINA UĞRADI

        DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine Şahin, farklı tarihlerde Kahraman'ın evine ya da iş yerine giderek, rahatsız etmeye başladı. Geçen eylül ayında kız arkadaşı ile eğlence merkezine giden Kahraman, saat 04.00 sıralarında kendisini takip eden eski sevgilisinin saldırısına uğradı.

        YÜZÜNE 9 KEZ KAFA ATTI

        Şahin, eski sevgilisini zorla otomobile bindirdi. Kız arkadaşının ise arka koltukta oturmasına izin veren Şahin otomobili ile eğlence merkezinden ayrılırken kendisine tepki gösteren Sibel Kahraman'ın yüzüne dokuz kez kafa atarak yaraladı.

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        YÜZÜ TANINMAYACAK HALE GELDİ

        Yüzü tanınmayacak duruma gelen Kahraman, aracın kırmızı ışıkta durması üzerine kız arkadaşı ile araçtan inerek yardım istedi. Şahin, otomobiline tekrar zorla bindirdiği genç kadına hakaret edip, şiddet uygulayarak evinin önüne getirerek, 'Hadi şimdi git ve şikayet et" diyerek bırakıp uzaklaştı.

        ŞİKAYETÇİ OLUNCA TUTUKLANDI

        Daha sonra polis merkezine giden Sibel Kahraman eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Sevk edildiği devlet hastasında aldığı kafa darbeleriyle yüzünde saptanan kırıkların Kahraman'ın hayat fonksiyonlarını hafif derecede etkileyecek nitelikte olduğu belirlendi.

        "ŞİDDET UYGULAMADIM" DEDİ

        Bunun üzerine polis tarafından yakalanan Kahraman, olaydan bir gün sonra polis tarafından gözaltına alındı. Verdiği ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Kahraman, "Ben Sibel'e kesinlikle şiddet uygulamadım. O akşam kendisi ile eğlence merkezinde karşılaştık. Gecenin ilerleyen saatlerinde, yanımda oturan Sibel ile arka koltuğa geçen arkadaşını Sibel'in evine bıraktım.

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        MASUM OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        Onlar araçtan inip, apartmana girene kadar arkalarından baktım. Bu arada gürültü duydum. Yanına gittiğimde Sibel'in burnunun üst kısmında kanama olduğunu görünce yardım amacıyla burnuna buz tuttum. Sonra da yanlarından ayrıldım. Ben Sibel'e kesinlikle şiddet uygulamadım. Masumum" dedi.

        9 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

        Bursa Cumhuriyet Savcılığı yaklaşık 3 ay süren soruşturma sonrası, İrfan Şahin hakkında, 'Kasten yaralamak', 'Kadına karşı tehdit', 'Hakaret, cebir-tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak´ suçlarından toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle asliye ceza mahkemesinde dava açıldı. Tutukluluk hali devam eden İrfan Şahin'in yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

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