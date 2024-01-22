Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe'nin Samsunspor maçını yorumladı - Fenerbahçe Haberleri

Spor yazarları Fenerbahçe'nin Samsunspor maçını yorumladı Spor yazarları, Fenerbahçe'nin evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. İşte yazarların yorumları... Habertürk Giriş: 22.01.2024 - 09:59 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:00 facebook

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"ÇOK DAHA BÜYÜK KAYIP OLUR" ERCAN GÜVEN: “Topun canı var” derler… Onu bilemem ama “kaprisi” olduğu kesin. Bir de oyun disiplininden asla uzaklaşmayan, önde basarken bile bir anda savunmada sekiz kişi olan, merkezi kepenk indirmiş dükkan gibi kapatan Samsunspor’un emekleri var tabi. Fenerbahçe Kadıköy’deki Samsunspor beraberliği ile sadece iki puan kaybetti; sayfayı çevirirse geride kalır. Tersi yapılır, Tadic, Dzeko gibi futbol ustaları ile Hoca’nın performansı masaya yatırılır didiklenirse, çok daha büyük olur kayıp! (Milliyet)

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"ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYOR" HİLMİ TÜRKAY: Fenerbahçe şampiyonluğu dün evinde berabere kalsa dahi hak ediyor. Belki bunu konuşmak için erken ancak Sarı-Lacivertliler bu sezon en çok koşan, en çok (açık ara) gol atan, en iyi futbol oynayan, mücadele eden, kadrosu en zengin takım konumunda. Samsun firesiz düşünülen maçlardan biriydi ama olmadı. Gerçi F.Bahçe yine iyi mücadele etti oyun içinde hep vardı golü aradı ancak bu kez kendini rahatlatacak golü atamadı. Kayıp büyük elbette. Hiç kimsenin beklemediği iki puan gitti. Suçlu aramam. Herkes elinden geleni yaptı. Futbolun içinde böyle sürpriz sonuçlar olabiliyor.. (Cumhuriyet)