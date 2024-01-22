Spor yazarları Fenerbahçe'nin Samsunspor maçını yorumladı
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
"ÇOK DAHA BÜYÜK KAYIP OLUR"
ERCAN GÜVEN: “Topun canı var” derler… Onu bilemem ama “kaprisi” olduğu kesin. Bir de oyun disiplininden asla uzaklaşmayan, önde basarken bile bir anda savunmada sekiz kişi olan, merkezi kepenk indirmiş dükkan gibi kapatan Samsunspor’un emekleri var tabi. Fenerbahçe Kadıköy’deki Samsunspor beraberliği ile sadece iki puan kaybetti; sayfayı çevirirse geride kalır. Tersi yapılır, Tadic, Dzeko gibi futbol ustaları ile Hoca’nın performansı masaya yatırılır didiklenirse, çok daha büyük olur kayıp! (Milliyet)
"ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYOR"
HİLMİ TÜRKAY: Fenerbahçe şampiyonluğu dün evinde berabere kalsa dahi hak ediyor. Belki bunu konuşmak için erken ancak Sarı-Lacivertliler bu sezon en çok koşan, en çok (açık ara) gol atan, en iyi futbol oynayan, mücadele eden, kadrosu en zengin takım konumunda. Samsun firesiz düşünülen maçlardan biriydi ama olmadı. Gerçi F.Bahçe yine iyi mücadele etti oyun içinde hep vardı golü aradı ancak bu kez kendini rahatlatacak golü atamadı. Kayıp büyük elbette. Hiç kimsenin beklemediği iki puan gitti. Suçlu aramam. Herkes elinden geleni yaptı. Futbolun içinde böyle sürpriz sonuçlar olabiliyor.. (Cumhuriyet)
"SORGULAMAK LAZIM"
ENGİN VEREL: Bu sezonun muhteşem 4'lüsü, sezona damga vuran isimlerin gol beklenilen anlarda sahada olamaması çok ilginç bir durumdu. İstatistiklerle oynayan İrfan, Tadic, Szymanski ve Dzeko, Fenerbahçe'nin gol aradığı anlarda sahada yoktu? Bu da Fenerbahçe adına geceyi özetleyen bir durumdu. Tepki çekebilir ama Fred'in son haftalarda sallantıya geçtiğini de ifade etmek gerek. Uygun anlarda dinlendirilmemesinin bedeli sakatlıkla çıktı. Oyuncunun düşen performansında onun verimini idareli kullanamayan hocayı bu açıdan da sorgulamak lazım. (Akşam)
"FİZİK OLARAK GÖREVLER PAYLAŞILMALI"
ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe'de dün kim iyi oynadı derseniz her zamanki gibi 1 numara Ferdi 2 numarada İsmail'di. Peki neden? Bu ikili fizik olarak çok güçlüydüler. Fred ve Szymanski'de kondisyon düşüklüğü olduğunu da göz ardı etmemek gerek. Futbol bir takım oyunu… Fizik olarak görevler mutlaka paylaşılmalı. Son iki maçta sadece iki gol, ikisi de İrfan Can bu da ilginç. Medyanın tamamına yakınının olmazsa olmazı Fred'le oynandı! Sonuç berabere… (Sabah)
"PANİK DEĞİL STRES YÖNETİMİ LAZIM"
SERDAR ALİ ÇELİKLER: Taktiksel anlamda da Samsun'a iyi çalışılmamıştı bence. Son dakikalarda kanat ortalarına döndü maç ve Dzeko yoktu.. Bahattin Şimşek 5 dakika gibi kısa bir uzatma süresi verdi. Bu sürede de iki kenar organizasyonundan da sonuç gelmedi. Samsun'un galibiyet golünü Liva engelledi ve maç bitti. Rehavet, bence iyi yapılamayan rakip analizi ve aynı anda 3 futbol aklı yüksek isim yerine 3 atletin girmesi hataları ile hayati 2 puan kaybedildi. Ligin daha da zorlaşacağı haftalara gelmedik henüz. İsmail Kartal ve ekibinin panik hissiyatı veren değişiklik kararları ile hedefe gidiş zorlaşacaktır. Bundan sonrası stres yönetimi, eksiksiz rakip analizi ve minimum bireysel hata.. Bunların yapılması lazım. Hızlı kenar forvet takviyesi düşünülebilir. Ama bence en önemlisi transfer muhabbetinin kapatılıp takım odağının artırılması lazım. Alınacak ve satılacakların bu hafta bitirilip konuyu kapatmak lazım. (Habertürk)
"ÖNEMLİ OLAN BAŞAKŞEHİR MAÇINI KAZANMAK"
İLKER YAĞCIOĞLU: Dzeko son haftalarda düşüşte. Skor 1-0 olsa oyundan çıkması doğru bir hamle olurdu ama İsmail hoca, Antep'te 0-0 giden maçta Dzeko'nun yanına Batshuayi alarak risk almıştı ve maçı kazanarak övgüleri hak etmişti. Antep'te gösterdiği cesareti kendi sahasında gösteremedi ve çift forvete dönmedi. Tadic değişikliği de doğru değildi. Szymanski ve İsmail'de ciddi anlamda bir yorgunluk görünüyor. Fred'in sakatlanması da orta saha bölgesini sıkıntıya soktu. Fenerbahçe'nin yediği golde faul verilir ya da verilmez ama Livakovic'in topa vurulmadan sağa doğru hareket etmesi golü yemesine sebep oldu. Uzun maratonda daha puan kayıpları olacaktır. Önemli olan Başakşehir maçını kazanarak yola devam etmek. (Takvim)
"KADER, GALİBİYETİ YAKIŞTIRMADI"
GÜRCAN BİLGİÇ: Antep'te Livakovic son saniyede kurtardı, üç puanı. Bu kez Livakovic'e rağmen mükemmel bir frikik golü geldi. Emre Kılınç kariyerinin ilk frikik golünü attı, hem de bu maçta. Yani; kader, galibiyeti yakıştırmadı bu maçta Fenerbahçe'ye… (Sabah)
"EMRE MOR BÜYÜK FANTEZİ!"
ERSUN YANAL: Geçen hafta işler yolunda gitmezken, iki forvet oynamadı mı Fenerbahçe? Şu son bölümde Dzeko, Tadic, Szymanski ve Batshuayi ile baskı yapsan, gol bulabilirsin. Çok büyük bir fantezi oldu. Referans oyuncular gerekiyor. Batshuayi, King referans oyuncudur ama Emre Mor değil! Henüz bu konuda bir performans sergilememiş. Şunu yapabilirsin, Ferdi'yi öne alabilirsin. Bu maçta fantezi olabilir ama Emre Mor çok büyük fantezi.
"DZEKO, TEPKİSİNDE HAKLI"
ERMAN TOROĞLU: Bu tip takımlara karşı kilidi kıramıyorsan kapıyı kıracaksın. O zaman sana ne lazım, çift santrfor. Özellikle içeride oynuyorsun. Gelen o topları biri indirecek, biri karıştıracak, diğerleri gol yapacak. Ancak o birini aldı, diğerini oyuna soktu. Hâlbuki ikisini de yan yana oynatması gerekirdi. Adam zaten senin üzerine fazla gelemiyor. Nitekim Dzeko çıkana kadar gelen orta adedi, Dzeko çıktıktan sonra gelen orta adedine hemen hemen eşit. Yani Bosna Hersekli forveti, yani uzun boylu adamı kesinlikle oynaması gereken dakikalarda sen oyundan alıyorsun. O da sana tepkisini gösteriyor haklı olarak. (Sabah)