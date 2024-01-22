Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü! İstanbul'da seyir halindeki otomobil, yol kenarında park halinde olan başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan sürücü kısa sürede Üsküdar'daki evinde yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin sürücü belgesinin de olmadığı belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.01.2024 - 14:11 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:17 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL