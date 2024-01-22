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        Haberler Magazin Müge Boz ikinci kez anne oluyor - Müge Boz'un bebeğinin cinsiyeti ne? Magazin haberleri

        Müge Boz ikinci kez anne oluyor

        2019'da kızları Vina'yı kucaklarına alan Müge Boz - Caner Erdeniz çifti ikinci çocuklarını bekliyor. Kızı Vina ile bebeğinin ultrason görüntüsünü yayımlayan Boz, eşine müjdeli haberi zoom görüşmesiyle verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 08:45 Güncelleme: 22.01.2024 - 09:27
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        13 Haziran 2019'da emekli basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da evlenen oyuncu Müge Boz, kızı Vina'yı aynı yıl kasım ayında kucağına almıştı.

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        Mutlu birliktelikleri süren Müge Boz ile Caner Erdeniz'den müjdeli haber geldi.

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        "SİZE BİR HABERİMİZ VAR"

        Müge Boz, ikinci kez anne olacağın; "Size bir haberimiz var" notuyla duyurdu. 39 yaşındaki oyuncu, hamile olduğunu eşi Caner Erdeniz'e söylerken çektiği videoyu da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        İkinci kez anne olmaya hazırlanan Müge Boz, kızı Vina ile bebeğinin ultrason görüntülerini de yayımladı. 

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        Müge Boz, bebeğinin cinsiyetini ise henüz açıklamadı. Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Boz'a; Özge Özpirinçci, Anıl Altan, Onur Büyüktopçu, Berfu Yenenler, Çağla Şıkel ve Elvin Levinler gibi birçok ünlü isim tebrik mesajı attı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #müge boz
        #ikinci çocuk
        #hamilelik
        #caner erdeniz
        #vina erdeniz
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