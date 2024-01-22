Müge Boz ikinci kez anne oluyor
2019'da kızları Vina'yı kucaklarına alan Müge Boz - Caner Erdeniz çifti ikinci çocuklarını bekliyor. Kızı Vina ile bebeğinin ultrason görüntüsünü yayımlayan Boz, eşine müjdeli haberi zoom görüşmesiyle verdi
13 Haziran 2019'da emekli basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da evlenen oyuncu Müge Boz, kızı Vina'yı aynı yıl kasım ayında kucağına almıştı.
Mutlu birliktelikleri süren Müge Boz ile Caner Erdeniz'den müjdeli haber geldi.
"SİZE BİR HABERİMİZ VAR"
Müge Boz, ikinci kez anne olacağın; "Size bir haberimiz var" notuyla duyurdu. 39 yaşındaki oyuncu, hamile olduğunu eşi Caner Erdeniz'e söylerken çektiği videoyu da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Müge Boz, kızı Vina ile bebeğinin ultrason görüntülerini de yayımladı.
Müge Boz, bebeğinin cinsiyetini ise henüz açıklamadı. Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Boz'a; Özge Özpirinçci, Anıl Altan, Onur Büyüktopçu, Berfu Yenenler, Çağla Şıkel ve Elvin Levinler gibi birçok ünlü isim tebrik mesajı attı.
Fotoğraflar: Instagram