Müge Boz ikinci kez anne oluyor - Müge Boz'un bebeğinin cinsiyeti ne? Magazin haberleri

Müge Boz ikinci kez anne oluyor - Müge Boz'un bebeğinin cinsiyeti ne? Magazin haberleri

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"SİZE BİR HABERİMİZ VAR"

Müge Boz, ikinci kez anne olacağın; "Size bir haberimiz var" notuyla duyurdu. 39 yaşındaki oyuncu, hamile olduğunu eşi Caner Erdeniz'e söylerken çektiği videoyu da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.