Maaş zammında yıllık artış ne olacak?

Son 2 yılda ortalama maaş zammı ne oldu? Yeni yılda asgari ücret yüzde 49,11, memur maaşı ve emekli memur aylığı yüzde 49,25, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 42,57 oranında zamlandı. En düşük emekli aylığı 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseldi. Hükümet SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ek zammını temmuz ayındaki farkları dikkate alarak belirledi. Peki, ele geçen yıllık para tutarı açısından bakıldığında ücret, maaş ve emekli aylığı zamları ne olacak? En avantajlı ve dezavantajlı kim olacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, maaş zamlarıyla ilgili merak edilenleri yazdı

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 5 puan ek zam verilmesine ilişkin kanun teklifi bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşacak. Kanun Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ek zam farkı verilecek. Aynı kanunla en düşük emekli aylığı da 7.500 liradan 10.000 liraya yükselecek. Aralık ayında ödenen kök aylıklar yüzde 42,57 oranında artırılacak. Bu artırım sonrasında ek ödeme dahil kök aylığı 10.000 liranın altında kalanların aylıkları 10.000 liraya tamamlanacak.

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SSK ve BAĞ-KUR’luların ek zammı sonrası 2024 yılında işçi ücretleri, memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılan zamlar da ilk yarı için netleşmiş oldu. Geçen yılın temmuz ayına göre asgari ücret yüzde 49,11, memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 49,25, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 42,57 oranında artacak.

En düşük işçi ve esnaf emekli aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Temmuz Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenen Aylık 2024 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenecek Aylık SSK (2008 Öncesi) 7.616 7.616 10.858 10.858 SSK (2008 Sonrası) 2.749 7.500 3.919 10.000 SSK Tarım (2008 Sonrası) 2.063 7.500 2.941 10.000 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.929 7.500 4.176 10.000 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 2.315 7.500 3.300 10.000 Ek ödeme dahil

Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR zamları, memur maaşı ve emekli memur aylıklarına yapılacak zamdan daha fazla olacak. Örneğin 6 aylık enflasyon yüzde 24 çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıkları yüzde 24 artarken memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 18,61 oranında artacak. Her iki gruptaki maaş artışları yüzde 77’de dengelenecek. Altı aylık enflasyon hangi oranda çıkarsa çıksın ocak ve temmuz maaş zamlarının toplamı her iki grup için de eşit oranda olacak.

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Asgari ücret bu yıl 1 Ocak – 31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayacak şekilde belirlendi. Temmuz ayında zam yapılmayacak.

ELE GEÇEN PARA TUTARI NE KADAR ARTACAK?

Söz konusu zam oranları temmuz ayına göre bu yıl ocak ve temmuz aylarında yapılan ve yapılacak zamları ifade ediyor.

Bu zamların yıllık bazda ne anlama geldiğini, kimlere nasıl yansıdığını anlamak için yıllık bazda ele geçen para tutarı üzerinden karşılaştırma yapıldığında çarpıcı sonuçlar ortaya çıkıyor. Karşılaştırma yapılırken her bir grubun bir yıl boyunca eline geçen toplam net maaş tutarı dikkate alındı.

ASGARİ ÜCRETTEKİ YILLIK ARTIŞ YÜZDE 70,8 OLACAK

Örneğin net asgari ücret 2023’ün ilk yarısında 7.507 TL, ikinci yarısında 11.402 TL oldu. Buna göre, asgari ücretli bir işçi geçen yıl ilk yarıda 51.042 TL, ikinci yarıda ise 68.412 TL olmak üzere yıllık 119.454 TL ücret aldı. Net asgari ücret bu yılın tamamında 17.002 TL olarak uygulanacağından asgari ücretli bir işçi yıllık bazda toplam 204.024 TL ücret alacak.

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Ocak ayında asgari ücret geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100 oranında artarken, 2024’te yıllık uygulanacağı için bir yılda ele geçen toplam para tutarı 2023’te ele geçen toplam para tutarına göre yüzde 70,8 oranında artacak.

Son 2 yılda ödenen aylık ücret ve maaşlar (TL) Oca.23 Tem.23 Oca.24 Tem.24 Net asgari ücret 8.507 11.402 17.002 17.002 Öğretmen maaşı (8/1) 13.017 23.378 34.892 41.385 Emekli öğretmen aylığı (1/4) 11.833 14.791 22.076 26.184 Polis (8/1) 17.476 28.620 42.715 50.665 Emekli polis aylığı (1/4) 11.833 14.791 22.076 26.184 En düşük memur maaşı 11.848 22.017 32.860 38.976 En düşük emekli memur maaşı 7.901 9.876 14.740 17.483 2008 öncesi en düşük SSK aylığı 6.797 7.616 10.858 13.464 En düşük Bağ-Kur ve 2008 sonrası SSK aylığı 6.500 7.500 10.000 10.000

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ MEMUR MAAŞLARINDA

Geçen yıl temmuz ayında memur maaşlarına oransal zammın yanı sıra 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Seyyanen zamla gelen ilave ödeme tutarı bu yıl da 12.055 TL olarak devam edecek. Tablolarda ayrıntılı olarak görüleceği gibi bu yılın ocak – haziran döneminde yüzde 24 enflasyon varsayımıyla 8/1’deki bir öğretmenin eline geçen maaş yüzde 109,58 oranında artarak 218.371 TL’den 457.665 TL’ye yükselecek. Ele geçen yıllık tutar itibarıyla 8/1’indeki polis maaşı yüzde 102,58, en düşük memur maaşı da yüzde 112,12 oranında artacak.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARINDAKİ ARTIŞ ÇALIŞAN MEMURLARIN ALTINDA KALACAK

Emekli memurlara yıllık bazda ödenen aylık tutarı, 6 aylık enflasyonun yüzde 24 olacağı varsayımıyla geçen yıla göre yüzde 81,26 oranında artacak. Emekli memur aylıklarındaki artış tüm mesleklerde aynı oranda olacak. Geçen yıl 159.746 TL olan emekli öğretmen ve polisin eline geçen yıllık maaş tutarı bu yıl 289.561 TL olacak.

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EN DÜŞÜK ARTIŞ SSK VE BAĞ-KUR’DA OLACAK

En düşük SSK ve BAĞ-KUR aylıklarındaki artış genel olarak diğer gruplara göre düşük kalacak. En düşük aylık tutarı 2023’ün ocak-mart döneminde 5.500 TL, nisan – aralık döneminde ise 7.500 TL olarak uygulandı.

2008 öncesi SSK’lıların kök aylığı ocak-haziran döneminde 6.093 TL olduğu için ocak – mart döneminde bu tutarda aylık aldılar. Nisan ayında en düşük emekli aylığı 7.500 TL’ye çıkartılınca 2008 öncesi SSK’lılara da nisan, mayıs, haziran aylarında 7.500 TL ödendi. Temmuz ayında yüzde 25 zam yapılınca ise ikinci yarıda 7.616 TL aylık aldılar. Buna göre, 2008 öncesi çalışmaya başlayan SSK’lıların eline geçen yıllık maaş tutarı 2023’te 86.475 TL olurken, 2024’te 145.933 TL olacak. Yıllık bazda artış yüzde 68.76’da kalacak.

2008 sonrası çalışmaya başlayan SSK’lılar ile BAĞ-KUR’luların kök aylıkları en düşük emekli aylığının altında kalıyor. Bu gruptaki emeklilere ilk yarıda 39.000 TL, ikinci yarıda 45.000 TL olmak üzere 2023’te toplam 84.000 TL ödendi. Ocak ayında 10.000 TL olarak belirlenen kök aylık temmuz ayında aynı kalırsa en düşük aylık tutarı 2008 sonrası çalışmaya başlayan SSK’lılar ile tüm BAĞ-KUR’lulara 2024 yılında 120.000 TL ödenecek. Yıllık bazda artış yüzde 42,86’da kalacak.

Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmaz, 10.000 TL tutarındaki en düşük emekli aylığı da artırılmazsa ücret maaş dengesi önemli ölçüde değişecek. Ortalama emekli aylıklarının en düşük emekli aylığına oranı ile ortalama ücretlerin asgari ücrete oranı yükselecek. Ancak, emekli memur aylıklarının çalışan memur maaşlarına oranı aynı kalacak.

Son iki yılda ele geçen para tutarı kimin ne kadar arttı? Ele geçen 6 aylık para tutarı Ele geçen 6 aylık para tutarı Ele geçen yıllık para tutarı (TL) Ocak-Haziran 2023 Temmuz-Aralık 2023 Ocak-Haziran 2024 Temmuz-Aralık 2024 2023 2024 Yıllık değişim (%) Net asgari ücret 51.042 68.412 102.012 102.012 119.454 204.024 70,80 Öğretmen maaşı 8/1 78.101 140.270 209.352 248.313 218.371 457.665 109,58 Emekli öğretmen aylığı 70.998 88.748 132.456 157.106 159.746 289.561 81,26 Polis 8/1 104.856 171.720 256.292 303.988 276.576 560.281 102,58 Polis memuru (1/4) 70.998 88.748 132.456 157.106 159.746 289.561 81,26 En düşük memur maaşı 71.088 132.102 197.162 233.854 203.190 431.016 112,12 En düşük emekli memur maaşı 47.406 59.258 88.442 104.901 106.664 193.343 81,26 2008 öncesi en düşük SSK aylığı 40.779 45.696 65.149 80.784 86.475 145.933 68,76 En düşük Bağ-Kur ve 2008 sonrası SSK aylığı 39.000 45.000 60.000 60.000 84.000 120.000 42,86