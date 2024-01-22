Real Madrid maçı sonrası Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
Zirve mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, lig sonuncusu Almeria karşısında 2-0 yenik duruma düştüğü maçta sahadan 3-2 galip ayrıldı. Real Madrid'de kadroda olan Arda Güler, maçta süre almadı. Arda Güler'e forma şansı verilmemesi nedeniyle, sosyal medyada teknik direktör Ancelotti'ye İspanyollar büyük tepki gösterdi
İspanya La Liga’nın 21. haftasında Almeria'yı konuk eden Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçı son dakikalarda bulduğu golle 3-2 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Zorlu mücadelede son değişiklikler öncesi Arda Güler ısınmaya gönderildi.
Futbolseverler milli futbolcumuzun oyuna gireceğini düşünürken yine beklenen olmadı.
Real Madrid'de Ceballos oyuna dahil olurken Arda Güler yerine oturdu.
Maç bitiminde gazeteciler Arda Güler'in neden oynamadığını Ancelotti'ye sordu.
İtalyan teknik direktör maçın Arda için elverişli şartlara sahip olmadığını söyledi.
Real Madrid taraftarları ise sosyal medya üzerinden tecrübeli teknik adama nefret kustu.
İşte Arda Güler için yapılan paylaşımların bazıları:
"Ligin sonuncusu karşı Arda Güler'in oynatmamasından dolayı tebrikler Carlo Ancelotti!"
"Peki Arda Güler'in oynamak için ne yapması gerekiyor?"
"Arda Güler, Ancelotti'ye ne yaptı?"
"Arda Güler'den önce Ceballos'u oyuna almalarını inanılmaz buluyorum."
"Kadronda Arda Güler var ama Ceballos'u oynatıyorsun Carlo Ancelotti!"