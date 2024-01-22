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        Haberler Spor Futbol Real Madrid maçı sonrası Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi! - Futbol Haberleri

        Real Madrid maçı sonrası Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!

        Zirve mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, lig sonuncusu Almeria karşısında 2-0 yenik duruma düştüğü maçta sahadan 3-2 galip ayrıldı. Real Madrid'de kadroda olan Arda Güler, maçta süre almadı. Arda Güler'e forma şansı verilmemesi nedeniyle, sosyal medyada teknik direktör Ancelotti'ye İspanyollar büyük tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 12:33 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:33
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        İspanya La Liga’nın 21. haftasında Almeria'yı konuk eden Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçı son dakikalarda bulduğu golle 3-2 kazanarak liderliğini sürdürdü.

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        Zorlu mücadelede son değişiklikler öncesi Arda Güler ısınmaya gönderildi.

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        Futbolseverler milli futbolcumuzun oyuna gireceğini düşünürken yine beklenen olmadı.

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        Real Madrid'de Ceballos oyuna dahil olurken Arda Güler yerine oturdu.

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        Maç bitiminde gazeteciler Arda Güler'in neden oynamadığını Ancelotti'ye sordu.

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        İtalyan teknik direktör maçın Arda için elverişli şartlara sahip olmadığını söyledi.

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        Real Madrid taraftarları ise sosyal medya üzerinden tecrübeli teknik adama nefret kustu.

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        İşte Arda Güler için yapılan paylaşımların bazıları:

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        "Ligin sonuncusu karşı Arda Güler'in oynatmamasından dolayı tebrikler Carlo Ancelotti!"

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        "Peki Arda Güler'in oynamak için ne yapması gerekiyor?"

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        "Arda Güler, Ancelotti'ye ne yaptı?"

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        "Arda Güler'den önce Ceballos'u oyuna almalarını inanılmaz buluyorum."

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        "Kadronda Arda Güler var ama Ceballos'u oynatıyorsun Carlo Ancelotti!"

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