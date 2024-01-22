Van'da bu sabah saat: 07.53'te, kent genelinde hissedilen 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremde can ve mal kaybı olmazken, İTÜ'lü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür depremle ilgili önemli bir ayrıntıyı, sosyal medya hesabından paylaştı.

"2011 DEPREMİNİ ÜRETEN FAY ÜZERİNDE"

Prof. Dr. Görür yaptığı paylaşımda, "Van, Keçikayası/Saray’da deprem oldu. Deprem 4.0 büyüklükte ve Van Fayı üzerinde. 2011’deki depremi bu fay üretmişti" dedi.

Van, Keçikayası/Saray’da deprem oldu. Deprem 4,0 büyüklükte ve Van Fayı üzerinde. 2011’deki depremi bu fay üretmişti. Sevgiyle pic.twitter.com/vQEpyjKWCw — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 22, 2024

2011'DE AYNI FAYDA 7.2'LİK DEPREM OLMUŞTU

Prof. Dr. Görür'ün dikkat çektiği Van depreminin, merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi olmuştu. 23 Ekim 2011'de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki deprem kent merkezi, Erciş ilçesi ve birçok köyde büyük hasara yola açmış; 604 kişi yaşamını yitirmişti.

MALATYA DEPREMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Prof. Dr. Görür, Malatya'da yaşanan 4 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak da, "Malatya Kale’de 4.0 deprem. Deprem DAF’a paralel, küçük kavisli bir fayın üzerinde. Tabii bu fay da DAF sistemi içinde, geçmiş olsun" dedi.