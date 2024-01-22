Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
Van'ın Saray ilçesinde, bugün saat: 07.53'te, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremle ilgili İTÜ'lü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür çok önemli bir ayrıntıyı açıkladı
Van'da bu sabah saat: 07.53'te, kent genelinde hissedilen 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremde can ve mal kaybı olmazken, İTÜ'lü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür depremle ilgili önemli bir ayrıntıyı, sosyal medya hesabından paylaştı.
"2011 DEPREMİNİ ÜRETEN FAY ÜZERİNDE"
Prof. Dr. Görür yaptığı paylaşımda, "Van, Keçikayası/Saray’da deprem oldu. Deprem 4.0 büyüklükte ve Van Fayı üzerinde. 2011’deki depremi bu fay üretmişti" dedi.
2011'DE AYNI FAYDA 7.2'LİK DEPREM OLMUŞTU
Prof. Dr. Görür'ün dikkat çektiği Van depreminin, merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi olmuştu. 23 Ekim 2011'de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki deprem kent merkezi, Erciş ilçesi ve birçok köyde büyük hasara yola açmış; 604 kişi yaşamını yitirmişti.
MALATYA DEPREMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Prof. Dr. Görür, Malatya'da yaşanan 4 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak da, "Malatya Kale’de 4.0 deprem. Deprem DAF’a paralel, küçük kavisli bir fayın üzerinde. Tabii bu fay da DAF sistemi içinde, geçmiş olsun" dedi.