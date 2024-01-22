Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Sofradaki beyaz tehlike!

        Sofradaki beyaz tehlike!

        Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Ali Manavoğlu, pazar tezgahında, yol kenarında "taze", "doğal" gibi ibarelerle satılan süt, peynir ve yoğurdun uygun ortamda muhafaza edilmemesi nedeniyle oluşan bakterilerin, ölümle sonuçlanabilecek rahatsızlıklara yol açabileceğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:20 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sofradaki beyaz tehlike!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, pazar tezgahlarında, açık alanlarda süt ve süt ürünleri satışına sıklıkla rastlandığını söyleyerek, açık alanda satılan süt, peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerinde ortamdan kaynaklı oluşabilecek fiziki kirlenmenin yanı sıra mikrobiyolojik tehlikelerin insan sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçlara yol açabileceğini dile getirdi.

        "UZAK DURMALIYIZ"

        Süt, yoğurt, peynir tüketiminde güvenilir gıdanın tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Manavoğlu, şöyle konuştu: "Bazen karşımıza halka açık yerlerde, pazarlarda, yol kenarlarında, soğutma sistemi olmayan yerlerde süt ürünlerinin açıkta satıldığını görüyoruz. Bu ürünlerde ilk akla gelecek mikrobiyolojik tehlike. Süt ürünleri bakteri için kaynak. İnsanlarda ve hayvanlarda hastalık yapacak etkiye sahip bakteriler var. Birçok bakterinin süt ürünlerinde varlığını biliyoruz. Ambalajı açık şekilde ortamda bekleyen peynir, süt ürünleri, yoğurttan uzak durmalıyız. Açıkta satılan süt ürünleri ortamdan dolayı fiziksel kirlenmeye maruz kalıyor. Araçların egzozundan kurşun gibi ağır metal bulaşır, toz toprak gibi küçük parçacıklar bulaşabilir. Buradaki en önemli tehlike mikrobiyolojik risk."

        REKLAM

        BU BELİRTİLER GÖRÜLEBİLİR

        Süt ürünlerinde oluşabilecek bakterilerin sağlığa zararı hakkında bilgi veren Manavoğlu, "Hayvan memesinden bulaşabilecek fekal mikroorganizmalar olabiliyor. Escherichia coli, salmonella, brusella gibi bakteriler insanlarda hastalık yapacak etkiye sahip. Mide bulantısı, kusma, kanlı ishal, ateşlenme, halsizlik görülebilir. Mikroorganizmaların tehlikeli türlerinin bulaşması insanlarda felce, ölüme yol açabilir" diye konuştu.

        Peynirde koagulaz pozitif stafilokoklar denilen mikroorganizmanın rahatsızlığa neden olabilecek en büyük tehlike olduğuna dikkati çeken Manavoğlu, "Peynir oluşumunda bu bakteri, belli sınırda olmalı. Bu bakteri uygun ortamda muhafaza edilmeyen peynirde çoğaldıkça insan sağlığına zarar verir. Peynirde salmonella, listeria monocytogenes, koagulaz pozitif stafilokoklar bakterileri ciddi anlamda ölüme neden olabilir. Hamilelerin gebeliğini sonlandırabilir" dedi.

        REKLAM

        "SOĞUK ZİNCİR SAĞLANMALI"

        Çiğ süt tüketiminde dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan Manavoğlu, şöyle konuştu: "Kapı kapı dolaşan süt satıcılarını, çiğ sütün açıkta satışını görüyoruz. Süt satışında soğuk zincir sağlanmalı. Süt ve süt ürününün 4 derecede korunması zor olur. Bu da mikrobiyolojik riske sebep oluyor. Satın alınan sütün kaynatılma süreci çok önemli. İzlenebilir, ambalajlı gıdanın tüketilmesi gerekiyor. Çiğ sütte de bakteri oluşumu insan sağlığına zarar verir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        "İsrail, Gazze'de çok sayıda mezarlığı tahrip etti"
        "İsrail, Gazze'de çok sayıda mezarlığı tahrip etti"
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        "Sorgulamak lazım"
        "Sorgulamak lazım"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Goller öncesi faul var mı?
        Goller öncesi faul var mı?
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser