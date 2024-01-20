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        Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

        Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:57 Güncelleme: 20.01.2024 - 14:57
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        Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
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        Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

        Sakarya'da Tozlu Cami önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar "Hekimler ve sağlık çalışanları terör, soykırım ve işgale karşı yürüyor" temasıyla slogan atmadan yürüdü.

        Burada grup adına açıklama yapan doktor Hilal Uslu Yuvacı, İsrail'in Filistin topraklarında bütün dünyanın gözü önünde sivilleri öldürmeye, hastaneleri bombalamaya devam ettiğini söyledi.

        Bütün bu yaşananlara rağmen insan haklarından bahsedenlerin, eşitlik, adalet ve hukuk üstünlüğünü vurgulayanların, haftalardır bu zulme sessiz kaldıklarını aktaran Yuvacı, "Gazze halkı tam 105 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor." dedi.

        Yuvacı, Gazzeli sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışmaya, oralarda kurulacak hastane ve sağlık tesislerinde görev almaya hazır olduklarını dile getirdi.

        Halk olarak en güçlü silahlarının boykot olduğuna işaret eden Yuvacı, vicdan sahibi herkesi boykotu kalıcı hale getirmeye davet etti.

        İsrail'in yaptığının yanına kalmayacağını belirten Yuvacı, "Sen kaybedeceksin insanlık kazanacak, Filistin halkı kazanacak, beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar olarak örenler kazanacak, yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak." ifadelerini kullandı.

        Yuvacı, 10 haftadır sürdürdükleri sessiz yürüyüşte yer almak ve zulme karşı durmak isteyenlere harekete geçme çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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