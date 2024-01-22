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        Haberler Yaşam Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi

        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de ilk kez 'albino çakal' görüldüğünü duyurarak, görüntüsünü paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 09:30 Güncelleme: 22.01.2024 - 09:52
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        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal'ın kayıt altına alındığını bildirdi.

        Yumaklı, sosyal medya hesabından, ülkede ilk kez albino çakalın görüntülenmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

        "ÖMRÜN UZUN, YEŞİL VATAN HER DAİM YUVAN OLSUN"

        Doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ettiklerini aktaran Yumaklı, "Ülkemizde ilk kez 'albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun" ifadesini kullandı.

        DOĞASEVER ÇİFTÇİYE TEŞEKKÜR

        Yumaklı, bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine ulaştıran doğasever çiftçi Ramazan Gül'e teşekkür ederek, "Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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        #albino çakal
        #haberler
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