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Kadınların, genç kızların önünü açmak için onları sahada görmek istiyordum. Bunu başardım da. Şu an Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı antrenörüyüm. İstediğim hayale kavuştum. Şampiyon olarak 2'nci Lig'e çıkmak istiyorum. Kızlarımla mutluyum. Buradayım ve sevinçliyim" dedi.

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"YAPAMAZSIN DEDİLER, İŞTE İSPATI" Elinden geldiğince kadınlara yardım etmek istediğini belirten Ay, "Çok heyecanlıyım, antrenörlükteki ilk maçım. 3'üncü Lig'deyiz ve kızlarıma güveniyorum. Çok mutluyum. Futbolun yaşı yoktur, bu yaşta daha da azimliyim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 56'ya basacağım. Sahadayım, yılmadım, yılmayacağım da.