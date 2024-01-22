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        Haberler Yaşam 48 yaşında futbolcu, 54'te antrenör olan Azize, 55'inde takımının başına geçti

        48 yaşında futbolcu, 54'te antrenör olan Azize, 55'inde takımın başında

        Diyarbakır'da, çocukluk tutkusu olan futbolculuğa 48 yaşında kavuşan, 54 yaşında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kursunu bitirip antrenör olan Azize Ay, aşçılığı bırakıp odaklandığı futbol hayatında yeni kurulan Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı'nın başına teknik sorumlu olarak geçti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:21
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        Diyarbakır'da, geçmişte aşçılık yapan Azize Ay, çocukluk tutkusu olan futbolculuğa 48 yaşında kadın futbol takımlarında oynayarak başladı.

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        Ay, 54 yaşında Türkiye Futbol Federasyonu'nun kursunu bitirip, C lisansı antrenörlük belgesini aldı. Aşçılığı bırakan Ay, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kız çocuklarına futbol öğretmeye başladı.

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        Ay, daha sonra yeni kurulan Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı'nın başına teknik sorumlu olarak geçti.

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        TFF Kadınlar Futbol 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki ilk maçında Ay'ın yetiştirdiği Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı, rakibi Viranşehir Gençliği Kültür ve Spor Kulübü'nü, Kayapınar Talaytepe Tesisleri'nde konuk etti.

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        Ay'ın takımı, rakibini ilk maçında 9-0 yenerek sezona galibiyetle başladı.

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        "HAYALİME KAVUŞTUM"

        Kadınları spora yönlendirerek önlerini açmayı kendisine amaç edindiğini belirten Ay, "Futbolcu olmama izin vermediler, ben de direndim. 48 yaşında sahaya indim. 6 yıl futbol oynadım. Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük C lisansını aldım, antrenör oldum.

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        Kadınların, genç kızların önünü açmak için onları sahada görmek istiyordum. Bunu başardım da. Şu an Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı antrenörüyüm. İstediğim hayale kavuştum. Şampiyon olarak 2'nci Lig'e çıkmak istiyorum. Kızlarımla mutluyum. Buradayım ve sevinçliyim" dedi.

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        "YAPAMAZSIN DEDİLER, İŞTE İSPATI"

        Elinden geldiğince kadınlara yardım etmek istediğini belirten Ay, "Çok heyecanlıyım, antrenörlükteki ilk maçım. 3'üncü Lig'deyiz ve kızlarıma güveniyorum. Çok mutluyum. Futbolun yaşı yoktur, bu yaşta daha da azimliyim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 56'ya basacağım. Sahadayım, yılmadım, yılmayacağım da.

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        Bütün kadınlarımızı spora, futbola davet ediyorum. Genç yaşta evlendirilen genç kızları sahada görmek istiyorum. Elimden geldikçe de hepsine yardımcı olacağım. Oyunculardan çok ben heyecanlıyım. 'Bu yaşta sahadasın, yapamazsın' dediler, işte ispatı. Yılmayacağım, başardım, başarıma yenilerini ekleyeceğim. İdolüm Avrupa'da Carlo Ancelotti, Türkiye'de ise İsmail Kartal'dır" diye konuştu.

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        "BİZE ANNE GİBİ DAVRANDI"

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'un futbolcusu Büşra Kaya (15), Ay'ın kendilerine anne şefkatiyle yaklaştığını belirterek, "Buralara Azize Hoca'mızın sayesinde geldik. O olmasaydı belki buralarda olmayacaktık.

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        O bizi ayakta tuttu, o bize sabır verdi, sevgi verdi. Annemiz gibi bize davrandı. Bizi kızları gibi görüyor. Burada dimdik duracağız, pes etmeyeceğiz ve başaracağız. Barcelona'da top oynamak istiyorum" dedi.

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        #Azize Ay
        #Diyarbakır
        #TFF
        #haberler
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